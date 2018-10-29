Сотрудники ФСБ отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных "для беседы"
|20:20 15.11.2018
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|Крым
Сотрудники Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму отпустили всех задержанных на административной границе с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" крымскотатарских активистов.
Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передают События Крыма.
"Всех отпустили. Им задавали стандартные вопросы: "Кто? Куда? Зачем?". Это очередная акция устрашения", – сказал Смедляев.
Как сообщалось, сегодня на админгранице российские силовики задержали крымскотатарских активистов Ленору Дюльбер и Наримана Джеляла, делегата Курултая Леммара Юнусова и бывшего делегата Курултая Мустафу Асаба.
Российские силовые структуры не комментируют ситуацию.
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