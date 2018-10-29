Сотрудники Пограничного управления ФСБ по оккупированному Крыму отпустили всех задержанных на административной границе с оккупированным Крымом в пункте пропуска "Чонгар" крымскотатарских активистов.

Об этом сообщил глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев, передают События Крыма.

"Всех отпустили. Им задавали стандартные вопросы: "Кто? Куда? Зачем?". Это очередная акция устрашения", – сказал Смедляев.

Как сообщалось, сегодня на админгранице российские силовики задержали крымскотатарских активистов Ленору Дюльбер и Наримана Джеляла, делегата Курултая Леммара Юнусова и бывшего делегата Курултая Мустафу Асаба.

Российские силовые структуры не комментируют ситуацию.