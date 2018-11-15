Новая резолюция ООН призовет обозначать Крым только как "временно оккупированный Россией"

19:07 15.11.2018 0 комментариев Крым

Проект резолюции ООН по Крыму содержит требование к международным организациям обозначать полуостров только как временно оккупированный Российской Федерацией.

Об этом говорится в статье заместителя главы МИД Украины Сергея Кислицы "Борьба за Крым и заключенных: пять основных фактов о новой крымской резолюции в ООН".

 "В ней (резолюции) содержится требование к международным организациям и специализированным учреждениям ООН обозначать в официальных документах украинский полуостров только как "Автономная Республика Крым и город Севастополь (Украина), которые являются временно оккупированными Российской Федерацией", - сообщил он.

Как пояснил дипломат, для России таким образом сужается возможность манипуляций с предоставлением национальных статистических данных, учитывающих информацию с Крымского полуострова, с попыткой таким образом легитимизировать незаконную аннексию.

"Здесь не может быть места для "территории с неопределенным статусом". Документ четко указывает, какая территория является желто-голубой, а какая - окрашена в триколор, и по Крыму нет никаких разночтений", - отметил Кислица.

"Поэтому, когда в следующий раз в школьных учебниках или атласе условного "государства икс" Крым будет отмечен "не украинским", можно будет правомерно ссылаться на положения резолюции", - добавил он.

Резолюцию "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь, Украина" в четверг, 15 ноября, рассмотрит профильный Третий комитет Генассамблеи ООН.

Окончательно же ее утверждение состоится в декабре на пленарном заседании Генассамблеи.



Ещё на эту тему:

15:11 15.11.2018
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"
08:01 15.11.2018
ЕС не признает "представительство Крыма", которое собирается открыть Россия
07:16 15.11.2018
Вже 35 країн приєдналися до співавторства спецрезолюції ООН щодо Криму
06:46 15.11.2018
В Україні судитимуть російського генерала, який керував захопленням Криму
18:43 14.11.2018
Патриотов в оккупированном Севастополе теперь будут воспитывать по закону
17:47 14.11.2018
В Представництві Президента України в АРК відпрацьований механізм отримання допомоги сім'ям політв'язнів
15:41 14.11.2018
США і Єврокомісія обговорюють можливість санкцій проти російських портів в Азовському морі
14:24 14.11.2018
Комментарий к попытке оккупантов открыть некое «представительство Крыма» в Брюсселе
09:47 14.11.2018
В оккупированном Крыму надеются на наплыв туристов в Новогодние праздники
09:20 14.11.2018
ООН рассмотрит обновленную резолюцию по Крыму в четверг
08:19 14.11.2018
Представительство ЕС в Украине: Мы постоянно следим за ситуацией в аннексированном Крыму
07:01 14.11.2018
ОБСЕ используется Россией для попытки легитимизации российской оккупационной власти в Крыму
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
17:17 15.11.2018
Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
Все новости страны
Россия Россия
17:58 15.11.2018
В России рухнул тринадцатый за месяц мост / Фото, видео
14:43 15.11.2018
Путин в Сингапуре: отмена встречи из-за опоздания и проход через металлодетектор / Видео
08:24 15.11.2018
В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
18:42 15.11.2018
Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
09:34 15.11.2018
В Турции отменили приговор журналистке Wall Street Journal
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:59 15.11.2018
Британский драматург обратился к Сенцову в Международный день заключенного писателя
20:46 15.11.2018
Представительство Президента в АРК: сотрудничество Пенсионного фонда с РФ "переходит все границы" / Документ
20:35 15.11.2018
В МИД России считают, что законопроект Киева о морской территории неприменим к Азовскому морю
20:20 15.11.2018
Сотрудники ФСБ отпустили всех крымскотатарских активистов, задержанных "для беседы"
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс