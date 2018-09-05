Строительство канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями стартует не позднее 2019 года.

Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан на круглом столе в агентстве «Анадолу».

По словам министра, подготовка плана строительства (масштаб 1/100000) одного из наиболее амбициозных и масштабных инфраструктурных проектов Турции завершается.

По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.

Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.

Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. т.