Строительство альтернативы Босфору стартует в 2019 году
|18:42 15.11.2018
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|Турция
Строительство канала «Стамбул» между Черным и Мраморным морями стартует не позднее 2019 года.
Об этом сообщил министр транспорта и инфраструктуры Турции Мехмет Джахит Турхан на круглом столе в агентстве «Анадолу».
По словам министра, подготовка плана строительства (масштаб 1/100000) одного из наиболее амбициозных и масштабных инфраструктурных проектов Турции завершается.
По маршруту новой водной артерии планируется построить 10 мостов.
Новый канал к западу от Стамбула пройдет по территории районов Кючюкчекмедже, Сазлыдере и Дурусу.
Предполагается, что водный путь сможет пропускать около 160 судов в день, включая танкеры дедвейтом до 300 тыс. т.
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