Журналистское расследование создало реальную угрозу смены правительства Чехии.

13 ноября журналисты Сабина Слонкова и Иржи Кубик обнародовали результаты собственного расследования, придя к выводу, что премьер насильно вывез своего сына Андрея Бабиша-младшего из Чехии, чтобы скрыть его от следствия... и удерживал его в аннексированном Крыму! Сын политика в разговоре с журналистами подтвердил эту информацию, пишет Европейская правда.

И хотя сам премьер все отрицает и объясняет слова сына тем, что тот не в своем уме – в оппозиции уже заявили о необходимости отставки.

Чтобы понять все аспекты этой истории, стоит заглянуть в прошлое.

Андрей Бабиш, которого считают одним из крупнейших олигархов Чехии, год назад стал премьер-министром, несмотря на громкий коррупционный скандал вокруг гостинично-конференционного комплекса "Гнездо аиста" (Čapí hnízdo).

Расследуя это дело, следователи столкнулись с неожиданными препятствиями. Как оказалось, ни сын, ни дочь Бабиша, на которых был записан гостиничный комплекс, не могут давать показания из-за проблем с психическим здоровьем.

Это выглядит особенно странно, если учесть, что Бабиш-младший недавно владел лицензией авиапилота, для которой требуется ежегодно проходить медицинскую комиссию, включая психолога. А дочь Бабиша до недавнего времени работала председателем наблюдательного совета в одной из компаний отца.

Но сам Бабиш-младший утверждает: в Крыму его держали против воли. Один раз он нашел возможность отправить оттуда е-мейл чешской полиции и сообщить о своем похищении. Исполнителем этого преступления он назвал Петра Протопопова, который работает водителем в уже упоминавшейся компании Бабиша Agrofert, является гражданином России и мужем уже упомянутой доктора Протопоповой.

Без России не обошлось

Крайне важный момент этого скандала – роль России.

Один из ключевых вопросов касается россиянина Петра Протопопова, который удерживал сына премьера в оккупированном Крыму. Бывший велогонщик, который переехал в Чехию, основал компанию по продаже и ремонту велосипедов, женился, а потом, будто бы по совету жены, стал работать водителем и де-факто охранником сына премьер-министра.

Кстати, отец психиатра Протопоповой был дипломатом и долгое время работал в посольстве в РФ – и это также добавляет аргументов сторонникам позиции, что в этом деле не обошлось без российских спецслужб.

В конце концов, тот факт, что Бабиш-младший получил российскую визу, по его утверждению, без личного посещения посольства, дает основания предполагать, что операция планировалась в сотрудничестве с российскими властями.

Каковы возможные мотивы россиян?

Большинство чешских СМИ связывают эту историю с блокированием Бабишем-старшим соглашения с "Росатомом" о строительстве новых блоков на двух чешских АЭС: в Дукованах и Темелине.

Это соглашение активно лоббирует президент Чехии Милош Земан. Однако премьер не давал на него согласия – и это стало причиной резкого ухудшения отношений между руководителями государства.

В такой ситуации услуга по сокрытию сына премьера в месте, где его вряд ли нашли бы чешские правоохранители и журналисты, должна была подтолкнуть Бабиша к встречным уступкам.

Однако, вопреки ожиданиям, премьер не только не согласился на сделку с "Росатомом", но и 28 октября на переговорах с министром обороны США заявил, что считает приоритетным вариантом не строительство новых блоков, а продление работы существующих – при поддержке американских специалистов.

Не исключено, что в такой ситуации россияне задействовали "план Б" и подняли нынешний скандал – не только из мести, но и ради отставки Бабиша и назначения технического премьера, более сговорчивого на пожелания Земана и его друзей из Кремля.

Стоит признать, если эти предположения верны, то очень похоже, что в Москве снова "сели в лужу". Ведь после такого громкого скандала с российским следом шансы на заключение соглашения с "Росатомом" кажутся еще меньше, чем до недавнего времени.

Между тем без ответов на все эти вопросы чешские власти вряд ли смогут выйти из кризиса. И ответы могут быть неприятными не только для чешских политиков, но и для Кремля.

Причем вопросы возникают не только у чешских граждан.

В частности, Украине стоит настаивать на объяснении по поводу вероятного нарушения законодательства в отношении Крыма ближайшим окружением премьер-министра Чехии, а возможно, и по его личному указанию.