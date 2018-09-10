В Государственной пограничной службе Украины рассказали, как борются с нарушителями запрета на посещение закрытых крымских портов.

Украина наложила арест на 15 судов, посещавших закрытые порты аннексированного Россией Крыма, рассказал "Крым.Реалии" помощник главы ГПС Украины Олег Слободян, сообщает ZN,UA

Морские порты Евпатории, Керчи, Севастополя, Феодосии и Ялта закрыты с 2014 года, их посещение нарушает законодательство Украины.

"Если они <суда> попадают в нашу морскую экономическую зону или заходят в украинские порты, мы предпринимаем меры, чтобы ограничить их дальнейшее перемещение. Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все суда, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", –рассказал журналистам Слободян.

По его словам, в поле зрения украинских пограничников находятся 940 судов, посещавших закрытые порты оккупированного полуострова, при этом большая часть – это российские суда, обслуживающие их.

"Иностранных судов, которые заходят в порты Крыма, не так много, потому что действуют санкции. Судовладельцы, которые переживают за свою репутацию – не спешат принимать приглашения от местной оккупационной власти", – добавил он.