Хакер подозреваемый в убийстве следователя в РФ просит политическое убежище в Грузии

17:17 15.11.2018 0 комментариев Грузия

Задержанный в Тбилиси российский гражданин Ярослав Сумбаев, которого считают предполагаемым соучастником убийства следователя по особо важным делам Евгении Шишкиной, застреленной 10 октября 2018 года в Подмосковье, попросил власти Грузии предоставить ему политическое убежище.

Об этом в среду, 14 ноября, сообщила грузинская телекомпания "Имеди" со ссылкой на адвоката задержанного, передает Deutsche Welle.

По словам юриста, его подзащитный, который с 2015 года находится в розыске по обвинению в совершении киберпреступлений, был задержан в Грузии за подделку документов, их использование и незаконное приобретение оружия. Он признает вину в совершении киберпреступлений и использовании фальшивого паспорта, однако категорически отрицает участие в убийстве следователя Шишкиной. Адвокат также добавил, что в случае экстрадиции в Россию его подзащитного могут приговорить к высшей мере наказания.

Подполковник Евгения Шишкина расследовала мошенническую схему возврата билетов на воздушном и железнодорожном транспорте. По данным следствия, преступная группа, трое участников которой находятся на скамье подсудимых, получила на фиктивных возвратах 17 млн рублей. Задержанный в Грузии Сумбаев в обвинительном заключении по делу назван организатором и лидером преступного сообщества.



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