Оккупанты в Крыму начали продажу компании Ахметова

16:51 15.11.2018 0 комментариев Крым

Подконтрольные России оккупационные власти Крыма по инициативе так называемого "главы" аннексированного полуострова Сергея Аксенова внесли 100% акций предприятия Крымтелеком в план приватизации на 2018 год.

Соответствующие изменения в прогнозный план приватизации "депутаты" внесли на внеочередном заседании 13 ноября, утверждает пресс-служба "парламента", передает издание Крым.Реалии, сообщает Новое Время.

По словам так называемого председателя оккупационного "парламента" Владимира Константинова, размер уставного капитала акционерного общества Крымтелеком составляет более 1,3 млрд рублей (около 532 млн грн).

Крымтелеком создали в феврале 2015 года на базе крымского филиала Укртелекома, принадлежащего украинскому бизнесмену Ринату Ахметову. После аннексии Крыма ему почти год удавалось удерживать контроль над предприятием.

В феврале 2015 года Укртелеком заявил, что в Крыму произошло физическое отсоединение оптико-волоконного магистрального кабеля, соединяющего полуостров с материковой Украиной. Оккупационные власти Крыма обвинили в отключении Укртелеком.

11 февраля 2015 года "парламент" Крыма объявил о "национализации" крымского филиала Укртелекома.

Отметим также, что в сентябре 2017 года подконтрольный России "крымский парламент" на сессии включил в прогнозный план приватизации продажу 100% акций завода шампанских вин Новый свет, Крымхлеб и Крымтелеком.



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