Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады

16:24 15.11.2018 0 комментариев Украина

Украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по приобретению легкого оружия.

Об этом рассказал советник посольства Канады в Украине, начальник отдела внешней политики и дипломатии Руслан Кац, передает УНН.

"Почти год назад Канада включила Украину в список стран, которым канадские компании имеют право продавать оружие - раньше это было запрещено. Сейчас есть дискуссии между различными компаниями по экспорту-импорту оружия. Это не пожертвование Украины - она ​​уже сегодня мажет покупать оружие. Я не могу поделиться деталями этих торговых дискуссий, но они уже проходят. Между украинскими и канадскими компаниями - это легкое оружие, винтовки и другое. Вопрос не идет о тяжелом вооружении", - рассказал Руслан Кац.



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