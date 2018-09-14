Украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по приобретению легкого оружия.

Об этом рассказал советник посольства Канады в Украине, начальник отдела внешней политики и дипломатии Руслан Кац, передает УНН.

"Почти год назад Канада включила Украину в список стран, которым канадские компании имеют право продавать оружие - раньше это было запрещено. Сейчас есть дискуссии между различными компаниями по экспорту-импорту оружия. Это не пожертвование Украины - она ​​уже сегодня мажет покупать оружие. Я не могу поделиться деталями этих торговых дискуссий, но они уже проходят. Между украинскими и канадскими компаниями - это легкое оружие, винтовки и другое. Вопрос не идет о тяжелом вооружении", - рассказал Руслан Кац.