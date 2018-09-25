Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
|16:01 15.11.2018
|0 комментариев
|Молдова
Европейский парламент выразил серьезную обеспокоенность отступлением Молдавии от демократических стандартов и назвал ее страной, "охваченной интересами олигархов".
Соответствующая резолюция, касающаяся выполнения Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС, была одобрена на пленарном заседании евродепутатов в Страсбурге вечером в среду, 14 ноября, сообщает Deutsche Welle.
"Такие центральные ценности, как демократия и верховенство права, подрываются правящими политиками, связанными общими бизнес-интересами, что не находит возражения со стороны большей части политического класса и органов юстиции", - говорится в документе. Из-за этого "экономическая и политическая власть" в Молдавии сконцентрирована в руках небольшой группы людей, "оказывающих влияние на парламент, правительство, партии, госинституты, полицию, органы юстиции и СМИ", указано далее в тексте резолюции.
Снижение демократических стандартов в Молдавии европарламентарии связали также с "недавними изменениями в избирательном законодательстве" и признанием недействительной победы проевропейского кандидата Андрея Нэстасе на выборах мэра Кишинева.
Европарламент - за заморозку помощи Кишиневу до выборов
Кроме того Европарламент выразил обеспокоенность "процессами против правозащитников, независимых судей, журналистов и критиков правительства и председателя правящей Демократической партии Владимира Плахотнюка".
В тексте резолюции содержится призыв не возобновлять выделение Кишиневу замороженной в текущем году макрофинансовой помощи ЕС до парламентских выборов в стране, намеченных на февраль 2019 года.
Ещё на эту тему:
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
Либеральная партия Молдовы поддержит включение «евроинтеграции» в Конституцию только вместе с «румынским языком»
Демпартия Молдовы хочет включить в Конституцию понятие «евроинтеграция» и поправку о выборах судей народом
Молдавские военные примут участие в Миссии ЕС по обучению сил обороны и безопасности Мали
Трансграничное сотрудничество между Западными Балканами, Молдовой и Европой активизировано
Европарламент недоволен результатами реформ в Молдове
Молдова позаимствует опыт Хорватии в процессе евроинтеграции
В ЕП заявили, что Молдова нарушила Соглашение об ассоциации, не признав выборы в Кишиневе