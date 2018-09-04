Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня

15:36 15.11.2018 0 комментариев Украина

Украина ведет переговоры о закупке в Турции мощных ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 оперативного уровня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам во время поездки на Киевский бронетанковый завод.

По его словам, "сейчас ведутся переговоры о покупке этого беспилотного комплекса".

Кроме того, сообщил Турчинов, в Украине уже налажено производство тактических беспилотников различных модификаций и разной специализации.

"Но когда мы говорим о беспилотной авиации, у нас слабое место остается - это боевые беспилотники, то есть те, которые могут проводить не только разведку, но и надежно поражать цель. Только предприятие "Чезара" производит такие беспилотные комплексы, но это все равно только тактический уровень ", - отметил он.

Как отметил секретарь СНБО, Украина нуждается в беспилотной авиации тактико-оперативного, оперативного и, в перспективе - стратегического уровня, то есть поражения целей на большой дальности.

"Именно проект Bayraktar, то есть переговоры с нашими партнерами, является как раз шагом вперед, то есть переход к оперативному уровню - это не просто надежная разведка, это мощный ударный беспилотник", - добавил он.

Турчинов констатировал, что Украина расширяет спектр своих оборонных возможностей и соответственно укрепляет обороноспособность.

Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.

 



Ещё на эту тему:

12:58 08.11.2018
Турецькі танки отримають український захист / Відео / Фото
08:22 05.11.2018
Меморандум о сотрудничестве подписали "Укроборонпром" и управление ВПК Турции
20:22 09.10.2018
"Спецтехноэкспорт" и турецкая Аselsan закрепили планы организации и налаживания производства турецких средств связи в Украине
08:08 27.09.2018
Порошенко обсудил с Эрдоганом свободную торговлю, узников РФ и оккупацию Крыма
12:24 05.09.2018
Украина выиграла тендер $ 40 млн на ремонт и модернизацию турецких вертолетов МИ-17
17:44 04.09.2018
Командующие ВМС Украины и ВМС Турецкой Республики обсудили вопросы безопасности в Черноморском регионе
17:14 04.09.2018
Киев и Анкара договорились о сотрудничестве пограничников, гвардии, полиции и спасателей
09:08 24.05.2018
Правительство Украины утвердило соглашение с Турцией о военно-финансовом сотрудничестве
23:42 14.05.2018
Турция открыла для Украины возможность экспорта говядины
23:10 10.05.2018
Полицейские Украины и Турции договорились совместно бороться с ОПГ
16:12 03.05.2018
Украина и Турция создадут военно-транспортный самолет по стандартам НАТО
02:16 12.04.2018
Власти Украины заявили о прорыве в переговорах по ЗСТ с Турцией
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
Все новости страны
Россия Россия
14:43 15.11.2018
Путин в Сингапуре: отмена встречи из-за опоздания и проход через металлодетектор / Видео
08:24 15.11.2018
В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
10:10 14.11.2018
Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
09:34 15.11.2018
В Турции отменили приговор журналистке Wall Street Journal
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
Все новости страны
Украина Украина
16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
15:36 15.11.2018
Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня
15:11 15.11.2018
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"
14:17 15.11.2018
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс