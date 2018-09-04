Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня
|15:36 15.11.2018
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|Украина
Украина ведет переговоры о закупке в Турции мощных ударных беспилотных комплексов Bayraktar TB2 оперативного уровня.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов журналистам во время поездки на Киевский бронетанковый завод.
По его словам, "сейчас ведутся переговоры о покупке этого беспилотного комплекса".
Кроме того, сообщил Турчинов, в Украине уже налажено производство тактических беспилотников различных модификаций и разной специализации.
"Но когда мы говорим о беспилотной авиации, у нас слабое место остается - это боевые беспилотники, то есть те, которые могут проводить не только разведку, но и надежно поражать цель. Только предприятие "Чезара" производит такие беспилотные комплексы, но это все равно только тактический уровень ", - отметил он.
Как отметил секретарь СНБО, Украина нуждается в беспилотной авиации тактико-оперативного, оперативного и, в перспективе - стратегического уровня, то есть поражения целей на большой дальности.
"Именно проект Bayraktar, то есть переговоры с нашими партнерами, является как раз шагом вперед, то есть переход к оперативному уровню - это не просто надежная разведка, это мощный ударный беспилотник", - добавил он.
Турчинов констатировал, что Украина расширяет спектр своих оборонных возможностей и соответственно укрепляет обороноспособность.
Bayraktar TB2 - турецкий оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат производства компании Baykar Makina. БПЛА оснащен двигателем внутреннего сгорания Rotax 912, корпус выполнен из композитных материалов и оснащен системой автоматического взлета и посадки. Bayraktar TB2 побил мировой рекорд среди беспилотных летательных аппаратов в классе тактических средневысотных БЛА по продолжительности полета. Так, во время тестовых полетов в июне и августе 2014 года на высоте 8 км он находился в небе 24 часа 34 минуты. Может нести управляемые противотанковые ракеты и авиационные бомбы.
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