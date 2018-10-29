"Город-курорт" Гагра в непризнанной Абхазии и оккупированная Россией Ялта в четверг, 15 ноября, в Сухуме подписали соглашение о сотрудничестве.

Под документом поставили подписи глава администрации Гагрского района Абхазии Геннадий Сичинава и глава оккупационной администрации Ялты Алексей Челпанов, передает ТАСС.

"Гагра и Ялта - два всемирно известных курортных города, и наше сегодняшнее соглашение нацелено на обмен опытом, развитие экономических, торговых и культурных отношений между нами", - сказал журналистам глава Гагрского района.

Глава администрации оккупированной Ялты Алексей Челпанов также выразил уверенность в том, что отношения между курортами "будут развиваться, сотрудничество - расширяться".

Как отмечается в подписанном документе, стороны "на основе равенства и взаимной выгоды" будут "обмениваться туристическими программами, содействовать дружественным обменам и развитию культурных связей между городами, создавать условия для укрепления торгово-экономических отношений". Кроме того, Гагра и Ялта "намерены поддерживать регулярные контакты для взаимного процветания и проводить дружеские консультации относительно проблем, касающихся каждой стороны". Соглашение вступило в силу с момента подписания и действует в течение пяти лет.

Отвечая на вопрос ТАСС, возможна ли организация морского сообщения между Ялтой и Гагрой, глава Гагрского района ответил, что этот вопрос среди прочих стороны уже обсуждают на первом заседании абхазо-крымской межправкомиссии в Сухуме, которая проходит в четверг, 15 ноября.

Ранее сообщалось, что в пятницу по итогам заседания межправкомиссии непризнанная Абхазия и оккупированный Крым подпишут план мероприятий по развитию торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества на 2018-2021 годы. Делегацию аннексированного полуострова на заседании возглавляет заместитель председателя Совета министров оккупированного Крыма, постпред оккупированного Крыма при президенте РФ Георгий Мурадов. Непризнанную Абхазскую - первый вице-премьер Даур Аршба.