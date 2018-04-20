В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов

14:17 15.11.2018 0 комментариев Крым

Роспотребнадзор с начала 2018 года за нарушения оштрафовал на 2,54 млн рублей крымские организации, которые производят и реализуют хлебобулочные и кондитерские изделия в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба "межрегионального управления Роспотребнадзора" по оккупированному Крыму и Севастополю, передает Крыминформ.

«За выявленные нарушения составлено 225 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности … на сумму 2,54 млн рублей. Забраковано и снято с реализации 66 партий пищевых продуктов в количестве 752,55 кг», – говорится в сообщении.

По данным "Роспотребнадзора" за 9 месяцев года провели 350 проверок организаций, осуществляющих производство и оборот хлебобулочных и кондитерских изделий на территории оккупированного Крыма.

Нарушения санитарного законодательства обнаружены на 215 обследованных объектах, что составляет 61,4%. Среди нарушений: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевого сырья, отсутствие необходимой и достоверной информации (маркировки) о товарах и их изготовителях на продуктах, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, не соблюдение санитарно-гигиенического режима.

В "ведомстве" уточнили, что нарушения зафиксировали на торговых точках Евпатории, Сак, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Черноморского и Советского районов. На предприятиях по производству хлебобулочных изделий нарушения зафиксированы в Севастополе, Симферополе, Керчи, Черноморском, Советском и Джанкойском районах. Всего в Крыму работают 3 579 организаций, осуществляющих оборот хлебобулочных и кондитерских изделий и 91 предприятие, на которых они производятся.



Ещё на эту тему:

17:12 12.11.2018
В крымской "Массандре" похвастались рекордным урожаем винограда
18:02 23.05.2018
Из-за открытия моста через Керченский пролив кубанское молоко полностью вытеснит местную продукцию
13:28 24.04.2018
В Крыму устали от фальсификата из России
15:40 20.04.2018
Сирия хочет кормить оккупированный Россией Крым
17:14 18.04.2018
Молочный дефицит в Крыму оценили в 500 тысяч тонн
03:12 28.03.2018
Оккупанты в Крыму хотят создать хаб для поставок российского зерна в Сирию
10:18 23.03.2018
Крымчане будут снабжать помидорами Югру, хотя самим не хватает
11:07 27.02.2018
В Севастополе не могут справиться с высокими ценами на продукты
16:12 25.02.2018
Незаконная добыча природных ресурсов в Крыму. Часть 2. Морская добыча
11:34 23.01.2018
В Керчи калининградский подрядчик экономит на продуктах для школьных столовых
16:50 18.01.2018
Оккупационные власти Симферополя признали, что за год ни одна дорога капитально не ремонтировалась
20:03 07.01.2018
Какие страны кормили аннексированный Крым в 2017 году
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
Все новости страны
Россия Россия
14:43 15.11.2018
Путин в Сингапуре: отмена встречи из-за опоздания и проход через металлодетектор / Видео
08:24 15.11.2018
В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
10:10 14.11.2018
Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
09:34 15.11.2018
В Турции отменили приговор журналистке Wall Street Journal
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
Все новости страны
Украина Украина
16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
15:36 15.11.2018
Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня
15:11 15.11.2018
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"
14:17 15.11.2018
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс