Роспотребнадзор с начала 2018 года за нарушения оштрафовал на 2,54 млн рублей крымские организации, которые производят и реализуют хлебобулочные и кондитерские изделия в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба "межрегионального управления Роспотребнадзора" по оккупированному Крыму и Севастополю, передает Крыминформ.

«За выявленные нарушения составлено 225 протоколов об административных правонарушениях, виновные лица привлечены к административной ответственности … на сумму 2,54 млн рублей. Забраковано и снято с реализации 66 партий пищевых продуктов в количестве 752,55 кг», – говорится в сообщении.

По данным "Роспотребнадзора" за 9 месяцев года провели 350 проверок организаций, осуществляющих производство и оборот хлебобулочных и кондитерских изделий на территории оккупированного Крыма.

Нарушения санитарного законодательства обнаружены на 215 обследованных объектах, что составляет 61,4%. Среди нарушений: отсутствие сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность пищевого сырья, отсутствие необходимой и достоверной информации (маркировки) о товарах и их изготовителях на продуктах, неудовлетворительное санитарно-техническое состояние производственных помещений, не соблюдение санитарно-гигиенического режима.

В "ведомстве" уточнили, что нарушения зафиксировали на торговых точках Евпатории, Сак, Симферополя, Севастополя, Феодосии, Черноморского и Советского районов. На предприятиях по производству хлебобулочных изделий нарушения зафиксированы в Севастополе, Симферополе, Керчи, Черноморском, Советском и Джанкойском районах. Всего в Крыму работают 3 579 организаций, осуществляющих оборот хлебобулочных и кондитерских изделий и 91 предприятие, на которых они производятся.