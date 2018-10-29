На админгранице с аннексированным Крымом ФСБ задержало крымскотатарских активистов
|13:25 15.11.2018
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|Крым
На административной границе с аннексированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Ленору Дюльбер.
Об этом сообщает Крымская солидарность.
"Глава ЦИК Къурултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщает на своей странице в Facebook о задержании на российской границе (пункт пропуска Чонгар) активистки и политолога Леноры Дюльбер", - спишет Кімская солидарность.
Со слов Заира Смедли Ленору Дюльбер увели на «беседу». Важно отметить, что при пересечении российских пунктов пропуска и паспортном контроле такие задержания с «беседами» превратились в «стандартную процедуру» для активистов, адвокатов, журналистов и общественников.Так, для аналогичной беседы был задержан активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.
"С Ленорой Дюльбер все в порядке, она едет домой", – написал Смедляев.
Позже он сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на пункте пропуска еще трех крымскотатарских активистов, также направлявшихся в Крым.
"Сейчас на пункте пропуска задержаны Нариман Джелял, Леммар Юнусов, Асаба Мустафа", – добавил председатель ЦИК Курултая.
Подробности выясняются.
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