На административной границе с аннексированным Крымом российские силовики задержали крымскотатарскую активистку Ленору Дюльбер.

Об этом сообщает Крымская солидарность.

"Глава ЦИК Къурултая крымскотатарского народа Заир Смедляев сообщает на своей странице в Facebook о задержании на российской границе (пункт пропуска Чонгар) активистки и политолога Леноры Дюльбер", - спишет Кімская солидарность.

Со слов Заира Смедли Ленору Дюльбер увели на «беседу». Важно отметить, что при пересечении российских пунктов пропуска и паспортном контроле такие задержания с «беседами» превратились в «стандартную процедуру» для активистов, адвокатов, журналистов и общественников.Так, для аналогичной беседы был задержан активист крымскотатарского национального движения Нариман Джелял.

"С Ленорой Дюльбер все в порядке, она едет домой", – написал Смедляев.

Позже он сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности задержали на пункте пропуска еще трех крымскотатарских активистов, также направлявшихся в Крым.

"Сейчас на пункте пропуска задержаны Нариман Джелял, Леммар Юнусов, Асаба Мустафа", – добавил председатель ЦИК Курултая.

Подробности выясняются.