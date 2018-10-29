В оккупированном Крыму РПЦ уничтожает пещерный город Качи-Кальон / Фото

13:52 15.11.2018 0 комментариев Крым

Российская православная церковь в оккупированном Крыму уничтожает археологический памятник - пещерный город и монастырь Качи-Кальон, расположенный в районе Бахчисарая.

Об этом пишет на своей странице в Facebook руководитель проекта в "Майдане Закордонних Справ" и главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко.

"Оккупированный Крым. Пещерный город и монастырь Качи-Кальон. Археологический памятник. Бахчисарайский район, между селами Предущельное и Баштановка...", - пишет Клименко и публикует фото, на которых видно строительную технику оккупантов и свежевыдолбленную нишу в скале.

В комментариях под постом Андрей Клименко поясняет, что на месте памятника архитектуры РПЦ строит трапезную церковь и столовую на 200 человек.

Справка: Качи-Кальон (крестовый корабль) - средневековый пещерный монастырь, расположенный в долине реки Качи. Он находится в скалах Внутренней горной гряды над дорогой Бахчисарай — Синапное, между сёлами Предущельным и Баштановкой. Период развития и расцвета Качи-Кальона приходится на VI—XVIII века. Памятка насчитывает 250 искусственных пещер разного возраста и различного назначения (в том числе хозяйственного, производственного, жилищного, церковно-ритуального), вырубленных в основном в стенах 5 крупных гротов природного происхождения. Пещеры монастыря содержатся на отроге Внутренней гряды на высоте 450-510 м над уровнем моря. Их датируют VI-VIII вв. Скала, где размещены пещеры, подобна носу огромного корабля, причем сверху она изрезана трещинами, которые создают изображение креста (отсюда и название "крестовый корабль"). У подножия скалы и по крутому склону разбросаны глыбы известняка, некоторые размером с двухэтажный дом. В глыбах, отделившиеся от горного массива, заметны следы горных выработок.
Фото с сайта Клименко в ФБ

 



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