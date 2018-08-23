В порту Южный разгружают балкер с углем из ЮАР и ждут судно с топливом из Роттердама

12:59 15.11.2018 0 комментариев Украина

14 ноября к причалу №9 ГП МТПЮ пришвартовалось судно ZOE S, доставившее в Украину 50,5 тыс. т энергетического угля для Дарницкой и Черниговской ТЭЦ.

Как сообщили ЦТС в МТП Южный, судно было пришвартовано в 14:30, а его разгрузка началась в 17:30.

Отметим, что из южноафриканского порта балкер вышел почти месяц назад - 16 октября. Судно спущено на воду в 2002 году, ходит под флагом Либерии, имеет длину 188,5 м, ширину - 32 м.

Черниговская ТЭЦ находится в аренде ООО Фирма "ТехНова". Дарницкая ТЭЦ принадлежит ООО "Еврореконструкция", поставляет тепло для около 270 тыс. жителей Дарницкого и Днепровского районов Киева.

В ГП МТП Южный также сообщили, что в ближайшее время планируют обработать очередное судно с энергетическим углем. "21 ноября ожидается из Роттердама балкер Stella Dora с 76 тыс. т энергетического угля для Криворожской ТЭС (входит в энергохолдинг ДТЭК. - ЦТС)", - заявил и.о. директора госпредприятия Анатолий Яблуновский.

Кроме того, он добавил, что ГП МТПЮ в 2017 году разгрузил 1,23 млн т энергетического угля для частных и государственных электростанций.

За 10 месяцев 2018 года госствидор перевалил 1,8 млн т импортного угля, из которых 379,1 тыс. т составил энергетический.



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