На админгранице с оккупированным Крымом российские таможенники изъяли у гражданина Украины книгу XIX века
|13:25 15.11.2018
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|Крым
Старинная книга о христианских мучениках изъята у гражданина Украины при пересечении крымского участка российско-украинской границы, сообщает пресс-служба Крымской таможни страны-оккупанта.
Инцидент произошел в пункте пропуска "Джанкой", передает РИА.
"При проведении таможенного досмотра в рюкзаке, расположенном в багажном отделении автомобиля гражданина, сотрудники таможни выявили книгу Foxe's Book of Martyrs, 1810 года издания", — говорится в сообщении.
Полное название переводится как "Книга мучеников или христианская мартирология, содержащая подлинную и историческую связь многих ужасных гонений против Церкви Христа, от смерти Авеля до начала девятнадцатого века".
При пересечении админграницы гражданин Украины не предоставил в пассажирской таможенной декларации сведения о наличии у него товара, подлежащего декларированию, в то время как в соответствии с таможенными правилами Евразийского экономического союза к культурным ценностям отнесены печатные издания, созданные 100 лет назад и более.
По данным оккупационного ведомства, книга изъята и направлена на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о привлечении гражданина к ответственности.
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