Грузия окончательно выберет президента 28 ноября

12:33 15.11.2018 0 комментариев Грузия

Центральная избирательная комиссия Грузии определилась с датой второго тура выборов президента, назначив их на среду 28 ноября.

"День выборов будет выходным для населения Грузии", - приводит слова председателя ЦИК Тамары Жвания Спутник-Грузия, передает Вестник Кавказа.

Дискуссия по поводу даты выборов продолжалась 14 ноября в ЦИК Грузии более часа.

Оппозиция настаивала на том, чтобы день выборов был выходным, а не будним, поскольку граждане Грузии, живущие за рубежом, могут не успеть прийти на участки, ведь в других странах 28 ноября будет рабочим днем. В итоге ЦИК решил продлить время голосования за рубежом до 24:00 по местному времени. В Грузии избирательные участки, как обычно, закроются в 20:00.

Напомним, во втором туре гражданам Грузии необходимо будет сделать выбор между двумя кандидатами, завоевавшими больше всего голосов в первом туре, состоявшемся 28 октября.

Это член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая "Грузинская мечта".



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