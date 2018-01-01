Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
|12:33 15.11.2018
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|Грузия
Центральная избирательная комиссия Грузии определилась с датой второго тура выборов президента, назначив их на среду 28 ноября.
"День выборов будет выходным для населения Грузии", - приводит слова председателя ЦИК Тамары Жвания Спутник-Грузия, передает Вестник Кавказа.
Дискуссия по поводу даты выборов продолжалась 14 ноября в ЦИК Грузии более часа.
Оппозиция настаивала на том, чтобы день выборов был выходным, а не будним, поскольку граждане Грузии, живущие за рубежом, могут не успеть прийти на участки, ведь в других странах 28 ноября будет рабочим днем. В итоге ЦИК решил продлить время голосования за рубежом до 24:00 по местному времени. В Грузии избирательные участки, как обычно, закроются в 20:00.
Напомним, во втором туре гражданам Грузии необходимо будет сделать выбор между двумя кандидатами, завоевавшими больше всего голосов в первом туре, состоявшемся 28 октября.
Это член бывшей правящей партии "Единое национальное движение" Григол Вашадзе и Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая "Грузинская мечта".
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