Около 150 крымских "новобранцев" оккупанты отправили служить в Вооруженные силы Российской Федерации в другие регионы страны.

Об этом сообщил "вице-премьер" оккупированного Крыма Игорь Михайличенко, пишет Крыминформ.

Призванных на воинскую службу в ряды ВС страны-оккупанта на самолете транспортной авиации отправились в распределительный пункт в Подмосковье. Затем "новобранцы" будут отправлены по воинским частям.

По информации Михайличенко, крымчане будут служить в ракетных войсках стратегического назначения, военно-воздушных силах, воздушно-десантных войсках, сухопутных войсках и частях радиоэлектронной борьбы.

Ранее военный комиссароккупированного Крыма Олег Ермилов сообщил, что на срочную службу в ходе осенней призывной кампании отправятся 2 800 крымчан.

Напомним, все так называемые «призывы», проводимые оккупантами, проходят в нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения, в частности ст.51: «Оккупирующая держава не сможет принуждать покровительствуемых лиц служить в ее вооруженных или вспомогательных силах. Всякое давление или пропаганда в пользу добровольного поступления в армию воспрещается».

Правозащитники отмечают, что Женевская конвенция о защите гражданского населения во время войны запрещает и пропаганду военного призыва на оккупированных территориях, то есть все те рекламные плакаты, различные «патриотические» мероприятия в школах, университетах, на которых людей агитируют идти в российскую армию. Под запрет подпадает как контрактная, так и срочная служба.