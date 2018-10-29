Прокуратура АРК проводит процессуальное руководство досудебного расследования по делу бывшего сотрудника СБУ, перешедшего на сторону оккупантов и совершившего ряд уголовных преступлений в отношение крымчанина Рината Параламова, находясь на службе в так называемой «ФСБ РФ в Республике Крым».

Об этом сообщается на сайте Прокуратуры АРК, передает Флот - 2017.

Досудебным расследованием установлено, что в сентябре 2017 работники незаконно созданных правоохранительных органов в пгт. Нижнегорский, Автономной Республики Крым незаконно провели обыск у крымского татарина Рината Параламова, после чего последнего незаконно вывезли в неизвестном направлении и в течение суток пытали.

По результатам собранных доказательств, 01.11.2017 года бывшему работнику Службы безопасности Украины, а сейчас работнику так называемого ФСБ РФ по оккупированным Крыму и г. Севастополю сообщено о подозрении в совершении преступлений в отношении Рината Параламова, предусмотренных ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 1 ст. 146 (незаконное лишение свободы), ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 1 ст. 373 (принуждение к даче показаний) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, 08.11.2018 в отношении указанного «правоохранителя» Министерством финансов США применены персональные санкции.

«Персональные санкции США в отношении лиц, которые совершают военные преступления и нарушают права человека в Крыму - это еще одно напоминание представителям страны оккупанта о том, что их преступная деятельность на полуострове не останется не замеченной, и отвечать за свои поступки придется, в том числе, путем получения экономических ограничительных мер. Кроме того, в настоящее время готовится сообщение об изменении ранее сообщенного подозрения, поскольку действия вышеуказанного «правоохранителя» содержат признаки преступления, предусмотренного статьей 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны), - отметил заместитель прокурора АР Крым Игорь Поночовный