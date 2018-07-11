В Стамбуле 26-28 ноября пройдет IX Босфорский саммит на тему: «Сохранение мира и повсеместное развитие».

В саммите примут участие главы государств, члены правительств, политики, предприниматели и общественные деятели из 80 стран, сообщает турецкое издание Анадолу.

Саммит направлен не только на рост торговли, инвестиций, но и на организацию обсуждений последних инноваций в сферах экономики, технологий, науки и искусства.

Ожидается, что на саммите выступят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Македонии Георге Иванов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи, министр торговли Таиланда Сонтират Сонтижиравон, со-основатель британской финансовой компании Mobius Capital Карлос Харденберг и другие.

В рамках саммита будет организовано 33 заседания, на которых выступят 198 докладчиков. Темы некоторых заседаний: «Технологии создания будущего для мигрантов», «Международная торговля газом», «Альтернативные подходы к финансированию недвижимости», «Перспективы торговли национальными валютами для банкиров и экспортеров», «Глобальная угроза для развития: торговые войны».

В первый день работы саммита с речью выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во второй день – глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в третий день – премьер-министр ТРСК Туфан Эрхюрман.

На одном из заседаний саммита его участники обсудят предложение президента Турции о реформах в СБ ООН.

В саммите примут участие 11 министров правительств зарубежных стран и торговые делегации семи стран.