Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
|11:20 15.11.2018
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|Турция
В Стамбуле 26-28 ноября пройдет IX Босфорский саммит на тему: «Сохранение мира и повсеместное развитие».
В саммите примут участие главы государств, члены правительств, политики, предприниматели и общественные деятели из 80 стран, сообщает турецкое издание Анадолу.
Саммит направлен не только на рост торговли, инвестиций, но и на организацию обсуждений последних инноваций в сферах экономики, технологий, науки и искусства.
Ожидается, что на саммите выступят президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент Македонии Георге Иванов, президент Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи, министр торговли Таиланда Сонтират Сонтижиравон, со-основатель британской финансовой компании Mobius Capital Карлос Харденберг и другие.
В рамках саммита будет организовано 33 заседания, на которых выступят 198 докладчиков. Темы некоторых заседаний: «Технологии создания будущего для мигрантов», «Международная торговля газом», «Альтернативные подходы к финансированию недвижимости», «Перспективы торговли национальными валютами для банкиров и экспортеров», «Глобальная угроза для развития: торговые войны».
В первый день работы саммита с речью выступит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, во второй день – глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, в третий день – премьер-министр ТРСК Туфан Эрхюрман.
На одном из заседаний саммита его участники обсудят предложение президента Турции о реформах в СБ ООН.
В саммите примут участие 11 министров правительств зарубежных стран и торговые делегации семи стран.
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