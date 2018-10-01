Первые заморозки и гололед осложнили движение по мосту, связывающему аннексированный Крым с материковой Россией.

В сторону Краснодарского края проезду машин мешает ДТП, участниками которого стали сразу несколько автомобилей, ообщают События Крыма.

Автор видео сообщил время съемки – 18.00, но не сообщил дату, поэтому некоторые пользователи мессенджера предположили, что это фейк. Другая половина сообщества подтвердила, что также стали свидетелями этого происшествия.

Один из очевидцев подтвердил, что гололед действительно сковал транспортный переход, но не вечером в среду, а вечером во вторник, 13 ноября.

В среду, по его данным, Крымский мост уже был обработан специальными смесями, а дорога была сухой.

В МВД по поккупированному Крыму ситуацию пока не прокомментировали. В пресс-службе «Управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» также пока не подтвердили и не опровергли случившееся.

Видео было опубликовано на telegram-канале AMS Simferopol.