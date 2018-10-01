Гололед спровоцировал массовые ДТП на Керченском мосту / Видео

10:22 15.11.2018 0 комментариев Крым

Первые заморозки и гололед осложнили движение по мосту, связывающему аннексированный Крым с материковой Россией.

В сторону Краснодарского края проезду машин мешает ДТП, участниками которого стали сразу несколько автомобилей, ообщают События Крыма

Автор видео сообщил время съемки – 18.00, но не сообщил дату, поэтому некоторые пользователи мессенджера предположили, что это фейк. Другая половина сообщества подтвердила, что также стали свидетелями этого происшествия.

Один из очевидцев подтвердил, что гололед действительно сковал транспортный переход, но не вечером в среду, а вечером во вторник, 13 ноября.

В среду, по его данным, Крымский мост уже был обработан специальными смесями, а дорога была сухой.

В МВД по поккупированному Крыму ситуацию пока не прокомментировали. В пресс-службе «Управлении федеральных автомобильных дорог «Тамань» также пока не подтвердили и не опровергли случившееся.

Видео было опубликовано на telegram-канале AMS Simferopol.



Ещё на эту тему:

13:23 12.11.2018
Оккупанты отчитались о завершении установки опор ж/д части Керченского моста
12:50 17.10.2018
На подходах к ж/д мосту через Керченский пролив устанавливают акустические экраны / Фото
11:15 04.10.2018
После запуска фур по Керченскому мосту в оккупированном Крыму подорожал бензин
11:15 02.10.2018
Возить бензин в оккупированный Крым по мосту не разрешили
14:15 01.10.2018
В новом аэропорту оккупированного Симферополя уже меняют просевшее дорожное полотно / Видео
11:55 01.10.2018
По Керченскому мосту поехали фуры,а движение автотранспорта за месяц снизилось вдвое / Видео
11:45 27.09.2018
Оккупанты обещают запустить фуры по Керченскому мосту с 1 октября
18:57 21.09.2018
"Предприимчивый" крымчанин пытался присвоить четыре сухогруза на 40 млн руб
13:57 14.09.2018
В оккупированном Крыму открыли путепровод над Евпаторийским шоссе
10:31 11.09.2018
Под асфальт трассы Таврида закатают многоквартирные дома
19:59 14.06.2018
Оккупанты заявили что поезда из Крыма в Украину пойдут через четыре года
09:31 24.05.2018
Таможня в оккупированном Крыму оштрафовала 25 человек за поездки на полуостров на иностранных машинах
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
12:33 15.11.2018
Грузия окончательно выберет президента 28 ноября
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
Все новости страны
Молдова Молдова
16:01 15.11.2018
Европарламент назвал Молдову страной, "охваченной интересами олигархов"
07:31 15.11.2018
У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
Все новости страны
Россия Россия
14:43 15.11.2018
Путин в Сингапуре: отмена встречи из-за опоздания и проход через металлодетектор / Видео
08:24 15.11.2018
В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
10:10 14.11.2018
Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
11:20 15.11.2018
Представители 80 стран соберутся в Стамбуле IX Босфорском саммите
09:34 15.11.2018
В Турции отменили приговор журналистке Wall Street Journal
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
Все новости страны
Украина Украина
16:24 15.11.2018
Украина ведет переговоры о приобретении легкого оружия у Канады
15:36 15.11.2018
Украина продолжает переговоры с Турцией о закупке ударных беспилотных комплексов оперативного уровня
15:11 15.11.2018
Города оккупированного Крыма и непризнанной Абхазии теперь будут "взаимно процветать"
14:17 15.11.2018
В оккупированном Крыму за нарушения при обороте хлеба наложено 2,5 млн рублей штрафов
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс