ДТЭК Ахметова подала иск в арбитражный суд в Гааге за потерю активов в оккупированном Крыму

09:57 15.11.2018 0 комментариев Крым

Корпорация ДТЭК, управляющая энергетическим активами компании СКМ украинского олигарха Рината Ахмета подала постоянно действующий арбитражный суд в Гааге иск к РФ за потерю активов в оккупированном Крыму - компании «ДТЭК Крымэнерго», которая в 2015 году была «национализирована» крымским «властями» после незаконной аннексии полуострова Россией.

Об этом сообщил в интервью изданию Экономическая правда генеральный директор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко, передает Центр журналистских расследований.

«Мы … подали иск в постоянно действующий арбитражный суд в Гааге», — сказал Тимченко.

По его словам, в первый же месяц после того как «власти» оккупированного Крыма отобрали у ДТЭК компанию «Крымэнерго», холдинг обратился к американской юридической компании Covington&Burling LLP.

«С того времени мы прилично продвинулись. Есть процедура, которую нужно выдержать. Сначала мы направили претензию правительству РФ, на которую нам не ответили. Потом нам необходимо было собрать доказательственную базу, подготовить запрос о начале арбитража, исковое заявление, пройти прочие необходимые процедуры, предусмотренные регламентом арбитража», — рассказал гендиректор ДТЭК.

«Сейчас мы заканчиваем расчет причиненного нам ущерба, сформирован состав арбитража, проведены процедурные действия. Весной-летом 2019 года ожидаем перехода в активную стадию судебного рассмотрения. По нашим оценкам, финальное решение ориентировочно можно ожидать не раньше весны 2020 года», — добавил он.

При этом Тимченко не назвал точную сумму компенсации, которую ДТЭК будет требовать у России в арбитражном суде Гааги, отметив лишь, «что это сотни миллионов долларов».

ДТЭК создан в 2005 году для управления энергетическими активами группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ, Донецк) Рината Ахметова. Корпорации делегированы функции по стратегическому управлению предприятиями группы, составляющими вертикально интегрированную цепочку по добыче и обогащению угля, производству и реализации электроэнергии.

До аннексии Крыма ДТЭК «Крымэнерго» принадлежал Ринату Ахметову. Олигарх приобрел его в 2012 году, выкупив 45% акций у государства за 256 млн гривен.«ДТЭК Крымэнерго» являлся крупнейшим поставщиком электроэнергии в Крыму и обеспечивал более 80% поставок электроэнергии на его территории.

Как сообщалось, 21 января 2015 года «Госсовет Крыма» принял решение о «национализации» ПАО «ДТЭК Крымэнерго» с целью «обеспечения энергобезопасности полуострова». Офисы компании в Симферополе захватили вооруженные люди.

Активы ПАО «ДТЭК Крымэнерго» были переданы созданному крымскими «властями» Государственному унитарному предприятию «Крымэнерго».

В апреле 2017 года пресс-служба ДТЭК сообщила, что ПАО «ДТЭК Крымэнерго» требует от России компенсацию в сумме более 500 млн долл в качестве возмещения ущерба от потерю активов компании в оккупированном Крыму, которые были «национализированы» местными «властями».



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