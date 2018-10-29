Турецкий суд отменил приговор журналистке Wall Street Journal Айле Албайрак.

Об этом сама журналистка сообщила в твиттере, передает Радио Свобода.

В октябре 2017 года Албайрак приговорили к двум годам тюрьмы за пропаганду террора. Причиной стала опубликованная в 2015 году статья, в которой она рассказала о деятельности курдских группировок на юго-востоке Турции.

Албайрак имеет турецкое и финское гражданство. Она успела уехать в США и избежать тюремного заключения. Затем журналистка оспорила это решение в апелляционном суде, который её оправдал.

После подавления попытки военного переворота в Турции в 2016 году президент страны Реджеп Эрдоган запретил деятельность почти сотни газет и журналов и более 30 телеканалов.

К лету 2018 года более 140 журналистов, включая граждан ЕС, находились в тюрьмах.