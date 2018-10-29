Россия продолжает переброску кораблей и катеров в Азовское море

09:08 15.11.2018 0 комментариев Крым

Российская Федерация ведет переброску новейших кораблей и катеров в Азовское море: 12 ноября была замечена буксировка двух катеров – пограничников в районе порта Азов.

Об этом сообщает Флот - 2017, со ссылкой на Украинский милитарный портал.

11 и 17 октября на АО «Судостроительный завод «Вымпел» (входит в «Концерн «Калашников», Ярославская область) состоялись спуски на воду пограничных сторожевых катеров проекта 1496М1 шифр «Ламантин» со строительными номерами № 01410 и № 01411. Это второй и третий модернизированные катера проекта 1496М1 из серии из пяти единиц, которую судостроительное предприятие строит в интересах Пограничной службы ФСБ России для действий в Азовском и Черном море.

Буксировка данных катеров была замечена в районе порта Азов, который расположен в Ростовской области РФ в пятнадцати км от устья реки Дон.

Отметим, что за последние два месяца Москва перебросила в акватории Азовского и Черного моря только для Погранслужбы ФСБ пять новых пограничных сторожевых кораблей («Сыктывкар», «Кизляр», «Керчь», «Безупречный», «Балаклава»), новое аварийно спасательных судно «Капитан Гурьев». ПСКР «Петропавловск – Камчатский» - находится на ходовых испытаниях и планируется к переходу Внутренних речными путями к концу 2018 года.

Напомним, в октябре Москва начала перебрасывать из других пограничных округов пограничные сторожевые корабли ПСКР-920 (б/ н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ РФ. Пограничные сторожевики были замечены в районе Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода при переходе из Архангельска 10 и 11 октября. В Азовское море корабли прибыли после 20 октября.

«Концерн Калашников», как известно, находится под действием санкций США с 2014 года

Справка:

Патрульный катер «Ламантин» проекта 1496М1Э предназначен для решения следующих задач:

контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море РФ;

задержание судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера, доставка на них осмотровых групп;

выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;

оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;

тушение пожаров на судах и береговых сооружениях.

Катер обеспечивает буксировку судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах морских бассейнов, перевозку портовых рабочих или аналогичных групп, а также до 8 тонн груза, из них до 3-х тонн на палубе.

Характеристики

Водоизмещение полное, т - ок. 120

Водоизмещение наибольшее, т - ок. 140

Длина габаритная, м - 30,8

Ширина габаритная, м - 6,7

Высота борта на миделе, м - 3,3

Высота надводного борта, м - 1,4

Осадка габаритная, м - 2,0

Скорость максимальная, узлов -20

Скорость экономическая, узлов - 12

Дальность плавания, миль - до 2000

Автономность, суток - 20

Главные двигатели - ЯМЗ 8401

Мощность ГД, л.с. - 3х800

Экипаж, человек - 5

Спальных мест - 13



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