Россия продолжает переброску кораблей и катеров в Азовское море
|09:08 15.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Российская Федерация ведет переброску новейших кораблей и катеров в Азовское море: 12 ноября была замечена буксировка двух катеров – пограничников в районе порта Азов.
Об этом сообщает Флот - 2017, со ссылкой на Украинский милитарный портал.
11 и 17 октября на АО «Судостроительный завод «Вымпел» (входит в «Концерн «Калашников», Ярославская область) состоялись спуски на воду пограничных сторожевых катеров проекта 1496М1 шифр «Ламантин» со строительными номерами № 01410 и № 01411. Это второй и третий модернизированные катера проекта 1496М1 из серии из пяти единиц, которую судостроительное предприятие строит в интересах Пограничной службы ФСБ России для действий в Азовском и Черном море.
Буксировка данных катеров была замечена в районе порта Азов, который расположен в Ростовской области РФ в пятнадцати км от устья реки Дон.
Отметим, что за последние два месяца Москва перебросила в акватории Азовского и Черного моря только для Погранслужбы ФСБ пять новых пограничных сторожевых кораблей («Сыктывкар», «Кизляр», «Керчь», «Безупречный», «Балаклава»), новое аварийно спасательных судно «Капитан Гурьев». ПСКР «Петропавловск – Камчатский» - находится на ходовых испытаниях и планируется к переходу Внутренних речными путями к концу 2018 года.
Напомним, в октябре Москва начала перебрасывать из других пограничных округов пограничные сторожевые корабли ПСКР-920 (б/ н 178) «Сыктывкар» и ПСКР-921 «Кизляр» (б/н 177) проекта 10410 «Светляк» Береговой охраны ФСБ РФ. Пограничные сторожевики были замечены в районе Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода при переходе из Архангельска 10 и 11 октября. В Азовское море корабли прибыли после 20 октября.
«Концерн Калашников», как известно, находится под действием санкций США с 2014 года
Справка:
Патрульный катер «Ламантин» проекта 1496М1Э предназначен для решения следующих задач:
контроль соблюдения установленных режимов во внутренних морских водах и территориальном море РФ;
задержание судов-нарушителей, включая быстроходные суда и катера, доставка на них осмотровых групп;
выполнение грузоперевозок и перевозок личного состава в интересах пограничных органов;
оказание помощи терпящим бедствие судам на внутренних и внешних рейдах;
тушение пожаров на судах и береговых сооружениях.
Катер обеспечивает буксировку судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов в прибрежных районах морских бассейнов, перевозку портовых рабочих или аналогичных групп, а также до 8 тонн груза, из них до 3-х тонн на палубе.
Характеристики
Водоизмещение полное, т - ок. 120
Водоизмещение наибольшее, т - ок. 140
Длина габаритная, м - 30,8
Ширина габаритная, м - 6,7
Высота борта на миделе, м - 3,3
Высота надводного борта, м - 1,4
Осадка габаритная, м - 2,0
Скорость максимальная, узлов -20
Скорость экономическая, узлов - 12
Дальность плавания, миль - до 2000
Автономность, суток - 20
Главные двигатели - ЯМЗ 8401
Мощность ГД, л.с. - 3х800
Экипаж, человек - 5
Спальных мест - 13
Ещё на эту тему:
Расположенные в оккупированном Крыму расчеты комплексов С-400 и «Панцирь» отработали уничтожение крылатых ракет
Міжпарламентська асамблея Україна-Польща-Литва закликала країни ЄС та G7 запровадити санкції проти морських портів РФ на Азові
РК "Набережные Челны" и другие подразделения Черноморского флота страны-оккупанта получили звания "ударные"
Украина и НАТО не планируют совместных учений в Азовском море
Танки береговой обороны оккупантов упражнялись в стрельбе на полигоне в оккупированном Крыму
Штурмовики и истребители страны агрессора продолжают бомбить полигоны в оккупированном Крыму
Оккупантами осуществляется подготовка командно-штабных учений - цель наступление на Азово-Причерноморском направлении