Украина включена в европейскую транспортную сеть TEN-T
|08:47 15.11.2018
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|Украина
Украина решением Еврокомиссии включена в Трансъевропейскую опорную транспортную сеть и сможет претендовать на помощь ЕС в вопросе развития своей части TEN-T.
Об этом в среду, 14 ноября, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, передает пресс-служба ведомства, информирует ESPRESO.TV.
"Решение Европейской Комиссии означает, что Украина включена в Трансъевропейскую опорную транспортную сеть и становится важным участником развития транспортного коридора в сообщении Европа - Азия. Историческую значимость этого невозможно переоценить", - отметил министр.
По его словам, поскольку TEN-T имеет приоритет по финансированию и модернизации. Это означает, что в будущем Украина также сможет претендовать на помощь ЕС в вопросе развития своей части Трансъевропейской транспортной сети.
"Успешная реализация проектов GO-Highway и Via Capratia, дальнейшее расширение железнодорожного и авиационного сообщения со странами ЕС, развитие мультимодальных перевозок и внедрения европейских стандартов в сфере транспорта через имплементацию Соглашения об ассоциации дадут мощный импульс национальной экономике и абсолютно новое качество транспортных услуг для украинцев, сделают инфраструктуру Украины единым целым с инфраструктурой Европейского Союза ", - подчеркнул Омелян.
Напомним, по результатам Брюссельского саммита Восточного партнерства 24 ноября 2017 ЕС и страны-партнеры согласовали ориентировочные карты, предусматривающие распространение Трансъевропейской опорной транспортной сети Европейского Союза на территории стран Восточного партнерства в качестве основы транспортной взаимосвязи и определения общих инфраструктурных приоритетов. С этой целью на полях саммита были подписаны Меморандумы о взаимопонимании на высоком уровне. Украина была включена в индикативные карты Европейской транспортной сети TEN-T.
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