В Госдепе разрабатывают, второй "более драконовский" пакет санкций против РФ
|08:24 15.11.2018
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|Россия
Содержание второго пакета санкций Соединенных Штатов против России в связи с отравлением Скрипалей в Великобритании пока не принято, но он будет "более драконовским".
Об этом заявил помощник госсекретаря США по международной безопасности Кристофер Форд, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в Heritage Foundation.
Он добавил, что сейчас происходит активная разработка второго пакета санкций против РФ.
"У нас нет ответа о наборе (второго пакета санкций, - ред.). Над этим сейчас активно работают. Это сложный вопрос. Второй этап будет более драконовским", - заявил Форд.
По его словам, из-за жестких мер, запланированных во втором пакете санкций, его следует принимать крайне осторожно.
Напомним, Государственный департамент Соединенных Штатов намерен ввести новые санкции против России, поскольку не может удостовериться в том, что Россия соблюдает международное законодательство о химическом оружии после отравления в Солсбери российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери.
США также призвали Европейский союз не ослаблять санкции против России, поскольку угроза, которую представляет Кремль, только растет.
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