ЕС не признает "представительство Крыма", которое собирается открыть Россия
|08:01 15.11.2018
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|Крым
Европейский союз не собирается признавать никакие представительства аннексированного Крыма, которые планирует открывать Россия.
Позиция Брюсселя передана "Европейской правде" Представительством ЕС в Украине.
"ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, позиция ЕС понятна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства нелегально аннексированного Крымского полуострова и не хотим никоим образом сотрудничать с такими организациями", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в следующем году Москва хочет открыть в Брюсселе "представительство Крыма", которое "будет продвигать интересы" полуострова и бороться с санкциями.
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