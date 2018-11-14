Европейский союз не собирается признавать никакие представительства аннексированного Крыма, которые планирует открывать Россия.

Позиция Брюсселя передана "Европейской правде" Представительством ЕС в Украине.

"ЕС полностью поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Таким образом, позиция ЕС понятна: мы не признаем и не будем признавать так называемые самоназванные представительства нелегально аннексированного Крымского полуострова и не хотим никоим образом сотрудничать с такими организациями", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в следующем году Москва хочет открыть в Брюсселе "представительство Крыма", которое "будет продвигать интересы" полуострова и бороться с санкциями.