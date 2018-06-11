У Молдові знешкодили пов'язане з бойовиками "Л/ДНР" воєнізоване формування
|07:31 15.11.2018
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|Молдова
На території муніципалітету Кишинева ліквідували незаконне воєнізоване формування, що діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор.
Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби інформації та безпеки Молдови, передає УНІАН
За даними оперативників, члени угрупування мали тісний зв'язок з проросійськими найманцями окупованого Донбасу.
Під час обшуків правоохоронці вилучили різні види зброї та боєприпаси, в тому числі вісім гранат F-1, 260 патронів калібром 5,45 мм, 39 патронів калібром 9 мм, п’ять патронів калібром 7,62 мм та саморобні вибухові пристрої. Окрім того, під час обшуків у учасників угрупування виявили військове обмундирування й розпізнавальні знаки, що використовуються проросійськими бойовиками на Донбасі.
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