На території муніципалітету Кишинева ліквідували незаконне воєнізоване формування, що діяло під прикриттям так званих військово-тактичних ігор.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру Служби інформації та безпеки Молдови, передає УНІАН

За даними оперативників, члени угрупування мали тісний зв'язок з проросійськими найманцями окупованого Донбасу.

Під час обшуків правоохоронці вилучили різні види зброї та боєприпаси, в тому числі вісім гранат F-1, 260 патронів калібром 5,45 мм, 39 патронів калібром 9 мм, п’ять патронів калібром 7,62 мм та саморобні вибухові пристрої. Окрім того, під час обшуків у учасників угрупування виявили військове обмундирування й розпізнавальні знаки, що використовуються проросійськими бойовиками на Донбасі.



