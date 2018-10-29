Вже 35 країн приєдналися до співавторства спеціальної резолюції ООН щодо окупованого Криму, яка 15 листопада буде ухвалюватися в третьому комітеті, а в грудні у Генасамблеї.

Про це повідомила перший заступник міністра інформаційної політики, член української делегації в ООН Еміне Джапарова в ефірі "Прямого", передає Укрінформ.

"Що стосується цієї третьої резолюції (стосовно окупованого Криму - ред.), яка 15 листопада буде в третьому комітеті, а потім в грудні в Генеральній асамблеї ООН. Вона фактично спирається на обвинувачувану частину, де РФ знову називається окупантом і країною-агресором", - розповіла Джапарова.

Вона зазначила, що це вперше в історії ООН, коли країна, постійний член Ради безпеки ООН, в резолюціях визначається країною-окупантом і агресором.

"Подібного не було жодного разу до сьогодні, навіть після війни в Грузії. І фактично вона також визначає, як репресії відбуваються, примусове і насильницьке отримання громадянства РФ, неправильне застосування антиекстремістського і антитерористичного законодавства", - додала Джапарова.

За її словами, в резолюції є навіть вимога до РФ відновити роботу меджлісу кримськотатарського народу і виконати рішення міжнародного суду ООН від квітня 2017 року.

"Тобто це все є в резолюції, але головне в ній те, що вона правозахисна і чутлива для багатьох країн. Вже 35 країн приєдналися до співавторства цієї резолюції. І голосуванням за попередні резолюції 60 країн підтримали ті резолюції. Приблизно така сама картина очікується і цього року", - сказала Джапарова.

Джапарова особливо звернула увагу на те, що шанси на те, що Генасамблея ООН підтримає резолюцію вже в грудні, є, тому що таке вже відбувалося, а очікувань, що буде протилежне, - немає.

Вона також зазначила, що є й інші резолюції. Готується до подачі проект щодо мілітаризації регіону. Але ці резолюції будуть подаватися напряму в Генасамблею в обхід комітетів.

"Я думаю, що це найактуальніше питання, бо це фактично військова база. І резолюції по відношенню до людей це наслідок окупації, який можна відокремити від мілітаризації. Тобто гуманітарний вимір від військового. Інше питання в тому, скільки країн її підтримає", - сказала Джапарова.