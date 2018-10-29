Незаконно засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову присудили міжнародну премію у Словенії

07:01 15.11.2018 0 комментариев Крым

Незаконно засудженому в Росії українському режисеру Олегу Сенцову присудили премію міжнародного проекту «Платформа європейської пам'яті та сумління».

Про це повідомляє Посольство України у Словенії на своїй сторінці у Facebook, передає Укрінформ.

Цю нагороду отримав від імені Сенцова посол України в Словенії Михайло Бродович в рамках міжнародної конференції «Темна сторона місяця», яка проходить в Любляні 13-15 листопада.

Під час виступу посол висловив вдячність міжнародній спільності за демонстрацію солідарності з українськими політичними бранцями та висловив сподівання, що найближчим часом Сенцов та всі інші люди доброї волі, які готові ціною свого власного життя відстоювати незалежність та європейське майбутнє України, будуть звільнені, а російська влада буде притягнута до відповідальності за скоєні злочини.

Зазначається, що нагороду Сенцову найближчим часом буде передано його родичам в Україні.

Як повідомлялося, Платформа європейської пам'яті та сумління - міжнародний проект, покликаний досліджувати діяльність і злочини тоталітарних режимів у Європі в XX столітті та не допустити відновлення тоталітаризму в Європі. Проект створений 14 жовтня 2011 року в Празі під час саміту прем'єр-міністрів Вишеградської групи.

Українського режисера Олега Сенцова затримали у Криму 10 травня 2014 року і звинуватили у підготовці терактів. Вирок суду - 20 років позбавлення волі.

У травні 2018 року Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він тримався 145 днів і заявив про припинення голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.

Загалом у Росії й анексованому Криму утримують близько 70 українських політв'язнів, серед них і журналіста Укрінформу Романа Сущенка, якого у РФ засудили до 12 років колонії суворого режиму за нібито шпигунство.



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