В Україні судитимуть російського генерала, який керував захопленням Криму

06:46 15.11.2018 0 комментариев Крым

Головною військовою прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт стосовно заступника командувача військами Південного військового округу ЗС РФ, який керував захопленням Криму.

Про це повідомляє відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, передає Укрінформ.

"Головною військовою прокуратурою закінчено спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні за обвинуваченням заступника командувача військами Південного військового округу Збройних сил Російської Федерації у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 111; ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України”, - йдеться в повідомленні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний високопосадовець російської армії у лютому-березні 2014 року, перебуваючи на території Автономної Республіки Крим, брав участь у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України, які призвели до тяжких наслідків, сприяв безперешкодному вторгненню російських військовослужбовців для військової окупації території півострова Крим, підбурював військовослужбовців ВМС Збройних сил України до вчинення державної зради та вчинив пособництво у веденні агресивної війни проти України, наголосили в Генпрокуратурі.

Обвинувачений оголошений у розшук, судом надано дозвіл на його затримання та доставку в суд для вирішення питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними ГПУ, 13 листопада обвинувальний акт стосовно нього скеровано до суду для здійснення спеціального судового розгляду.

Як повідомлялося, у 2014 році посаду заступника командувача військами Південного військового округу ЗС РФ обіймав Андрій Сердюков.

За виконання злочинних наказів керівництва Росії щодо організації збройної агресії проти України президент РФ в червні 2015 року присвоїв Сердюкову військове звання “генерал-полковник”.

Також Сердюков відомий як безпосередній керівник з формування угруповання російсько-окупаційних військ на Донбасі (псевдонім “Сєдов”).



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