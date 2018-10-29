Девять украинских правозащитных организаций призвали международное сообщество осудить преследование адвокатов в оккупированном Крыму российскими силовиками.

Соответствующее заявление появилось на сайте Крымской правозащитной группы, передает QHA.

Его авторы призвали международные неправительственные правозащитные организации Amnesty International, Freedom House, Human Rights Watch, Front Line Defenders, Human Rights House Network и другие публично заявить о недопустимости таких преследований.

Обращения адресованы также межправительственным организациям ООН, Совета Европы, Организации по безопасности Совета Европы с просьбой осудить давление на адвокатов и правозащитников, а также обратиться к властям России с требованием остановить преследования.

В сообщении отмечается, что статус адвоката определяется международным правом, соответственно, адвокаты не должны идентифицироваться с клиентами и их делами в связи с выполнением профессиональных обязанностей.

"Мы также обращаемся к национальным и международным адвокатским ассоциациям, чтобы они проявили солидарность и публично выступили в защиту своих коллег, работающих в оккупированном Крыму, а также внесли этот вопрос в повестку дня деятельности своих организаций", - сказано в обращении.

Правозащитные организации в своем обращении рассказали о том, как российские силовики без правовых оснований ворвались в офис крымскотатарского адвоката Эмиля Курбединова.

"Ранее, 27 октября 2018 года, аналогичное предупреждение было вручено адвокатам Эдему Семедляеву и Лили Гемеджи, а также координатору "Крымской солидарности" Диляверу Меметову во время регулярной встречи членов семей заключенных по политическим мотивам крымских татар. По словам правоохранителей, существуют оперативные данные, свидетельствующие, что адвокаты были одними из возможных организаторов одиночных пикетов в поддержку фигурантов дела Хизб ут-Тахрир. В то же время, ни о каких негласно-розыскных действиях против адвокатов ни они, ни органы адвокатского самоуправления не были уведомлены".

Обращение подписали: Центр гражданских свобод, Крымская правозащитная группа, Украинский Хельсинский союз по правам человека, Луганский областной правозащитный центр "Альтернатива", Восточноукраинский центр общественных инициатив, Фонд "Открытый Диалог", Общественная организация "КримSOS", Центр информации о правах человека и Региональный центр прав человека.