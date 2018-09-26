В оккупированном Крыму не нашлось желающих ремонтировать водовод на Южном берегу
|20:17 14.11.2018
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|Крым
Южный берег оккупированного Крыма может остаться без воды. Аукцион по ремонту водовода Южного берега Крыма не состоялся из-за отсутствия участников.
Подконтрольная России Служба капитального строительства воккупированном Крыму не нашла желающих реконструировать тоннельный водовод Южного берега Крыма. Об этом пишет издание Крым.Реалии сообщает ЛИГА.Новости.
По данным издания, электронный аукцион по поиску подрядчика выполнения проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма признан несостоявшимся.
"По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе… комиссия приняла решение электронный аукцион признать несостоявшимся (принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех участников закупки, подавших заявки на участие в нем)", – цитирует издание протокол.
Как сообщалось, надежды на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие. В результате многомесячной засухи оккупированный Крым подходит к лимиту по выкачиванию воды из скважин.
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