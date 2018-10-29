В Представництві Президента України в АРК відпрацьований механізм отримання допомоги сім'ям політв'язнів
|17:47 14.11.2018
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|Крым
14 листопада 2018 року в Представництві Президента України в АРК під головуванням Першого заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізета Гданова відбулась нарада щодо механізму відкриття карткових рахунків в банківських установах для отримання фінансової допомоги від держави сім’ям українських політичних в'язнів.
Присутнім на нараді керівництвом державних фінансових установ Херсона - ПриватБанку та Ощадбанку - було окреслено основні механізми отримання банківської картки у відділеннях вищезазначених установ, повідомляє Представництво Президента в АРК.
Для цього потрібно звернутись до відділень вищезазначених банків і мати при собі:
– паспорт громадянина України;
– ідентифікаційний код.
Процедура отримання банківської картки займе не більше 15-20 хвилин.
Представництво зі свого боку буде всіляко сприяти вирішенню питань, які виникатимуть при отриманні карткового рахунку.
За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном гарячої лінії Представництва: 0800502192.
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