14 листопада 2018 року в Представництві Президента України в АРК під головуванням Першого заступника Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим Ізета Гданова відбулась нарада щодо механізму відкриття карткових рахунків в банківських установах для отримання фінансової допомоги від держави сім’ям українських політичних в'язнів.

Присутнім на нараді керівництвом державних фінансових установ Херсона - ПриватБанку та Ощадбанку - було окреслено основні механізми отримання банківської картки у відділеннях вищезазначених установ, повідомляє Представництво Президента в АРК.

Для цього потрібно звернутись до відділень вищезазначених банків і мати при собі:

– паспорт громадянина України;

– ідентифікаційний код.

Процедура отримання банківської картки займе не більше 15-20 хвилин.

Представництво зі свого боку буде всіляко сприяти вирішенню питань, які виникатимуть при отриманні карткового рахунку.

За більш детальною інформацією звертайтесь за телефоном гарячої лінії Представництва: 0800502192.