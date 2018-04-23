Керченский рыбный порт после 10-летнего простоя возобновил приём рыбы, сообщил генеральный директор "государственного унитарного предприятия" оккупированного Крыма «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Заключен контракт на приемку свежевыловленной в Черном море рыбы. Судно скандинавской постройки будет заходить в порт еженедельно. В дальнейшем ожидается постановка в работу второго судна», — написал Волков на своей странице в Facebook, передает ForPost.

Он напомнил, что приемка свежевыловленной рыбы отработана и давно известна, поэтому "у предприятия на этот счет большие планы". На сегодня в порт доставлены уже две партии свежевыловленной рыбы. Первая партия поступила 5 ноября. Ежемесячно планируется принимать до тысячи тонн рыбы.

"Надеемся, что лов всегда будет удачным, а значит, и доходы у порта будут, и свежая черноморская рыба — на столах россиян", — отметил руководитель "Крымских морских портов".

Место вылова рыбы, название предприятия, сотрудничество с которым даёт надежды на возрождение порта, и условия контракта Волков попросил не озвучивать в целях экономической безопасности.

«Давайте не будем лезть в контракт и называть предприятие. Есть же санкции и все остальные неприятности. Это коммерческая тайна», — сказал гендиректор «Крымских морских портов».