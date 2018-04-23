В Керченском порту появился таинственный поставщик свежей рыбы

19:36 14.11.2018 0 комментариев Крым

Керченский рыбный порт после 10-летнего простоя возобновил приём рыбы, сообщил генеральный директор "государственного унитарного предприятия" оккупированного Крыма «Крымские морские порты» Алексей Волков.

«Заключен контракт на приемку свежевыловленной в Черном море рыбы. Судно скандинавской постройки будет заходить в порт еженедельно. В дальнейшем ожидается постановка в работу второго судна», — написал Волков на своей странице в Facebook, передает ForPost.

Он напомнил, что приемка свежевыловленной рыбы отработана и давно известна, поэтому "у предприятия на этот счет большие планы". На сегодня в порт доставлены уже две партии свежевыловленной рыбы. Первая партия поступила 5 ноября. Ежемесячно планируется принимать до тысячи тонн рыбы.

"Надеемся, что лов всегда будет удачным, а значит, и доходы у порта будут, и свежая черноморская рыба — на столах россиян", — отметил руководитель "Крымских морских портов".

Место вылова рыбы, название предприятия, сотрудничество с которым даёт надежды на возрождение порта, и условия контракта Волков попросил не озвучивать в целях экономической безопасности.

«Давайте не будем лезть в контракт и называть предприятие. Есть же санкции и все остальные неприятности. Это коммерческая тайна», — сказал гендиректор  «Крымских морских портов».



Ещё на эту тему:

18:59 25.09.2018
Ялтинский морпорт намерен поднять стоимость стоянки судов
21:21 19.09.2018
Сирийское судно вывезло зерно из оккупированной Феодосии
08:25 10.09.2018
Оккупированный Крым и Сирия рассматривают создание совместной судоходной компании
21:42 12.07.2018
Оккупанты Крыма хотят "оживить" порты наладив отношения с находящимися под санкциями странами
17:47 04.07.2018
Оккупанты заявили что поставили первую партию зерна в Сирию из закрытого порта Севастополя
09:11 02.07.2018
Оккупанты обещают отгружать из закрытых портов Керчи и Феодосии не только пшеницу но и уголь для Сирии и Ирана
16:04 12.06.2018
Оккупанты планируют увеличить перевалку грузов между Севастополем и сирийским портом Тартус.
08:51 22.05.2018
ФАС РФ оштрафовала Крымские морские порты почти на 800 тысяч рублей
23:59 03.05.2018
Страны Черноморского региона признали «закрытыми» порты оккупированного Крыма - в том числе, российская делегация
17:41 24.04.2018
Морпорты Крыма в этом году оснастят системой ГЛОНАСС
13:07 23.04.2018
Порт Новороссийска хотят разгрузить за счет Керчи
09:08 23.04.2018
В Крыму надеются загрузить порты с помощью Сирии
Новости
Азербайджан Азербайджан
11:56 07.11.2018
У Британії арештували дружину азербайджанського банкіра, яка витратила в магазині 16 млн фунтів
08:40 06.11.2018
Азербайджан не будет импортировать газ из России в 2019 году
17:21 29.10.2018
Подписана Стамбульская декларация
09:17 29.10.2018
Италия разрешила строительство газопровода TAP для поставок азербайджанского газа
Все новости страны
Армения Армения
17:51 14.11.2018
В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
15:15 14.11.2018
ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
18:20 12.11.2018
Армянские водители оказались в «заложниках» у российских пограничников
20:01 09.11.2018
Некоторые интересные подробности саммита ОДКБ в Астане
Все новости страны
Болгария Болгария
16:32 14.11.2018
На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
07:51 13.11.2018
Болгарія не хоче підписувати міграційний пакт ООН
14:17 12.11.2018
Болгарию охватили протесты из-за подорожания топлива
18:18 09.11.2018
У Болгарії за запитом США арештували російського хакера
Все новости страны
Греция Греция
19:10 14.11.2018
В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
12:04 13.11.2018
К дому заместителя прокурора Верховного суда Греции подложили бомбу
12:03 12.11.2018
В Греции обрушился автомобильный мост / Фото, видео
08:50 07.11.2018
Около десяти тысяч священников в Греции не будут получать зарплату от имени государства
Все новости страны
Грузия Грузия
11:19 14.11.2018
Другий тур виборів президента Грузії може відбутися 28 листопада
08:38 14.11.2018
В Грузии задержан российский хакер, обокравший РЖД и авиакомпанию S7
17:29 12.11.2018
США построят военный аэродром на территории военной базы Вазиани в Грузии
14:36 06.11.2018
В Грузии зафиксированы два землетрясения силой 5,1 балла
Все новости страны
Молдова Молдова
12:38 14.11.2018
Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове
21:38 13.11.2018
Молдова, Грузия и Украина создадут постоянную платформу по региональным конфликтам
21:21 13.11.2018
РФ прячет в Приднестровье около 20 тысяч тонн просроченных боеприпасов
19:11 12.11.2018
ЕС может приостановить безвиз для Молдовы в случае невыполнения обязательств
Все новости страны
Россия Россия
13:57 14.11.2018
Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
10:10 14.11.2018
Несколько российских компаний вычеркнули из списка участников экономического форума в Давосе
19:44 13.11.2018
После ЧП с плавучим доком Минобороны РФ отвело на ремонт "Адмирала Кузнецова" еще четыре года
18:29 13.11.2018
Из-за подорожания авиакеросина "Аэрофлот" лишился 55 млрд рублей прибыли
Все новости страны
Румыния Румыния
07:39 14.11.2018
В Еврокомиссии заявили о регрессе румынского правосудия
08:33 13.11.2018
Президент Румунії: Країна не готова до головування в ЄС
09:05 12.11.2018
Міністр у справах ЄС Румунії подав у відставку
10:27 09.11.2018
ВМС Румынии и ВМСУ обсудили безопасность и сотрудничество в Черноморском регионе
Все новости страны
Турция Турция
14:37 13.11.2018
На авиашоу в Бахрейне Турция представит многоцелевой вертолет / Фото
16:20 12.11.2018
Турция и Беларусь планируют построить порт на Днепре недалеко от Украины, Минск хочет стать «морским государством»
11:11 12.11.2018
В турецкой Анталии смерчи напугали туристов / Видео
15:48 09.11.2018
Новая турецкая противокорабельная ракета готова к серийному производству / Фото
Все новости страны
Украина Украина
20:17 14.11.2018
В оккупированном Крыму не нашлось желающих ремонтировать водовод на Южном берегу
20:01 14.11.2018
Лопнул банк, причастный к делу "вышек Бойко"
19:36 14.11.2018
В Керченском порту появился таинственный поставщик свежей рыбы
18:43 14.11.2018
Патриотов в оккупированном Севастополе теперь будут воспитывать по закону
Все новости страны
Мы в социальных сетях
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архив новостей
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс