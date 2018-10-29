Патриотов в оккупированном Севастополе теперь будут воспитывать по закону
|18:43 14.11.2018
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|Крым
Закон о патриотическом воспитании в оккупированном Севастополе на заседании т.н. "законодательного собрания" города был принят без споров сразу в двух чтениях.
Об этом сообщает ForPost.
«Мы при разработке законопроекта старались учесть практику, которая сложилась в РФ. Более 40 субъектов РФ такие законопроекты приняли, а ещё 27 субъектов имеют отдельные государственные программы по военно-патриотическому, духовному и нравственному воспитанию. Вопрос о национальной идее, в соответствии с которой живет и развивается наше общество, неоднократно обсуждался, и, когда мы вернулись в Россию, для нас были очень важны эти основополагающие идеи», — сказала на заседании спикер "законодательного собрания Екатерина Алтабаева.
Законом устанавливаются принципы патриотического воспитания и полномочия органов законодательной и исполнительной власти в этой сфере. Здесь же прописаны основные меры по патриотическому воспитанию, среди которых и присущие только нашему городу традиции — такие как «Вахта памяти» на Посту № 1 у Мемориальной стены в честь героической обороны Севастополя 1941–1942 годов.
Ну а поскольку в Госдуме РФ еще только планируется принять федеральный закон о патриотическом воспитании, то после его принятия "севастопольский нормативный акт может быть изменен, если будет каким-то образом ему противоречить".
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