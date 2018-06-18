В Греции чиновники вышли на протест из-за низких зарплат
|19:10 14.11.2018
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|Греция
В центре Афин собрались сотни протестующих, которые отправятся колонной по городу.
В среду, 14 ноября, греческие госслужащие начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии в стране и за повышение зарплат и пенсий.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на AP.
"Греческие государственные служащие покинули рабочие места и начали 24-часовую забастовку в знак протеста против мер экономии и за повышение зарплаты и пенсии, а также за отмену законодательства относительно мер экономии, которое было необходимо принять для получения международной финансовой помощи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в борьбе с угрожающим финансовым кризисом греческие правительства, начиная с 2010 года, существенно увеличили налоговые ставки и урезали расходы страны, в частности были уменьшены пенсии и зарплаты госслужащих. Такие шаги греческой власти позволили странам Еврозоны и МВФ в экстренном порядке предоставить Греции кредиты на миллиарды евро, чтобы избежать дефолта.
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