В РФ фигуранта бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Мамутова, который сейчас удерживается в СИЗО Ростова-на-Дону, перевели в спецблок с невыносимыми условиями пребывания.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook общественное объединение «Крымская солидарность» со ссылкой на адвоката Эмиля Курбединова, передает Центр журналистских расследований.

«Энвер Мамутов заявил о том, что его перевели в спецблок. Он написал жалобу на имя уполномоченного по правам человека в РФ Т.Н. Москальковой. В этом помещении невозможно находиться. С потолка постоянно течет вода. В данных условиях нельзя находиться даже несколько часов, не говоря уже о днях», — рассказал Курбединов.

Адвокат намерен подать жалобу в соответствующие органы, поскольку считает содержание Мамутова в спецблоке СИЗО издевательством над его подзащитным.

Как сообщалось, 12 мая 2016 года в оккупированном Крыму в Бахчисарае вооруженные российские силовики провели обыски у крымских татар. После обысков были задержаны четверо жителей Бахчисарая: Зеври Абсеитов, Ремзи Меметов, Рустем Абильтаров и Энвер Мамутов. Так называемая «прокурор Крыма» Наталья Поклонская утверждала, что задержанные якобы причастны к организации «Хизб ут-Тахрир», которая признана террористической в РФ.

Прокуратура АР Крым открыла уголовные производства по факту задержания российскими силовиками в оккупированном Крыму четырех жителей Бахчисарая.

6 апреля 2018 года «Верховный суд Крыма» продлил арест Энверу Мамутову, Рустему Абильтарову, Зеври Абсеитову и Ремзи Меметову до 12 мая.

22 мая фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»​ Ремзи Меметова, Энвера Мамутова, Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова вывезли из СИЗО оккупированного Симферополя в Ростов-на-Дону (РФ).

10 октября Северо-Кавказский военный окружной суд в Ростове-на-Дону на 3 месяца продлил арестфигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир».