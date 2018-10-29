Крымскотатарские активисты выучили "на зубок", как протестовать в условиях оккупации

17:25 14.11.2018 0 комментариев Крым

Крымскотатарские активисты научились вести правозащитную и протестную деятельность в аннексированном РФ Крыму, не давая формальных поводов для возбуждения уголовных дел в оккупационных "судах".

Об этом в эфире Радио НВ рассказал журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.

"Активисты научились, где они должны останавливаться, где они должны делать так, чтобы их невозможно было формально к чему-то привлечь. То есть сказать, что Крым аннексирован - это не противоречит закону; а вот продолжить дальше и требовать его возвращения - это уже подпадает под статью о нарушении территориальной целостности России, например. И все это настолько "на зубок" выучили, что дела появляются и новые обвинения появляются, но гораздо реже", - отметил он.

По словам журналиста, когда оккупационные власти Крыма не могут найти формальных поводов для преследования активистов, им приходится фальсифицировать "дела" против них, которые сразу же "всплывают".

Напомним, 27 октября на ежемесячную встречу общественного объединения Крымская солидарность неожиданно пришли российские сотрудники прокуратуры и силовых структур.

"Целью визита, по их словам [силовиков, - Ред.], стало вручение постановления координатору Крымской солидарности Диляверу Меметову, а также адвокату Лиле Гемеджи о необходимости явиться в прокуратуру", - отметили в объединении.



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