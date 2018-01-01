В Армении возбуждено уголовное дело против ЗАО "Газпром Армения", которая принадлежит российскому Газпрому. Фирму подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщается на сайте Комитета государственных закупок Армении, пишет Радио Свобода.

"Газпром Армения" передавала в государственные органы заведомо ложные информации об объемах продаваемого в стране газа. Ущерб нанесенный бюджету Армении оценивается в несколько миллиардов армянских драм (несколько сот миллионов рублей), говорится в коммюнике Комитета государственных закупок.

Нарушения были выявлены во время проверки следователей, в ходе которой выяснилось, что "Газпром Армения" занижала свою прибыль, тем самым уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах.

"Газпром Армения" — монополист на рынке поставок газа в Армении. По контракту, подписанному с Газпромом в 2014 году, фирма закупает в России 2,5 миллиарда кубических метров газа ежегодно, пишет РБК.