В Армении завели уголовное дело за неуплату налогов "дочкой" Газпрома
|17:51 14.11.2018
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|Армения
В Армении возбуждено уголовное дело против ЗАО "Газпром Армения", которая принадлежит российскому Газпрому. Фирму подозревают в неуплате налогов в особо крупных размерах.
Об этом сообщается на сайте Комитета государственных закупок Армении, пишет Радио Свобода.
"Газпром Армения" передавала в государственные органы заведомо ложные информации об объемах продаваемого в стране газа. Ущерб нанесенный бюджету Армении оценивается в несколько миллиардов армянских драм (несколько сот миллионов рублей), говорится в коммюнике Комитета государственных закупок.
Нарушения были выявлены во время проверки следователей, в ходе которой выяснилось, что "Газпром Армения" занижала свою прибыль, тем самым уклоняясь от уплаты налогов в особо крупных размерах.
"Газпром Армения" — монополист на рынке поставок газа в Армении. По контракту, подписанному с Газпромом в 2014 году, фирма закупает в России 2,5 миллиарда кубических метров газа ежегодно, пишет РБК.
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