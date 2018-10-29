Названо количество бывших украинских судей и силовиков в Крыму, работающих на оккупантов
|16:58 14.11.2018
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|Крым
В "судах" на территории оккупированного Россией Крыма работает около 70% украинских судей, в 2014 году изменивших присяге.
Об этом сообщил в эфире Радио НВ журналист Радио Свобода Антон Наумлюк.
"По моему внешнему наблюдению, где-то две трети - это бывшие украинские [судьи], а одна треть - это приехавшие", - сообщил он.
Журналист отметил, что в ФСБ РФ, незаконно действующей в аннексированном Крыму, также работает большое количество бывших сотрудников Службы безопасности Украины.
"В "прокуратуре" гораздо меньше [бывших украинских сотрудников]. Если не ошибаюсь, пять лет ротация у прокуроров в Украине, и из-за этого там работало очень много [человек] из других регионов. Они, естественно, развернулись и уехали - не стали нарушать присягу", - добавил Наумлюк.
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