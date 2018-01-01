На границе Болгарии с Румынией откроют новый пограничный пункт пропуска
|16:32 14.11.2018
|0 комментариев
|Болгария
Правительство Болгарии приняло решение об открытии КПП „Крушари” на границе Болгарии с Румынией.
Об этом сообщает БГНЕС, передает Novinite.
Это шаг на пути реализации подписанного в 2012 году межправительственного соглашения между Болгарией и Румынией по вопросу открытия двух новых контрольно-пропускных пунктов – „Кайнарджа-Липница” и „Крушари-Добромир”.
Первый был открыт в сентябре прошлого года.
В ходе обмена нотами регулируется целый ряд деталей – время работы двух КПП от 08:00 до 20:00 часов по болгарскому времени, ограничение на международные перевозки пассажиров и грузов до общей массы 3,5 т.
Шоссейный пограничный пункт построен на территории Румынии, предусмотрены сооружения для пограничного контроля как со стороны румынских, так и болгарских органов пограничной полиции.
Ещё на эту тему:
Большая очередь из фур образовалась на болгаро-румынской границе
Болгарские водители заблокировали Дунай мост 2
Километровые очереди образовались на границе Болгарии с Румынией
Правительство Румынии одобрило открытие двух пограничных пунктов на границе с Болгарией
Новые КПП будут открыты на болгаро-румынской границе