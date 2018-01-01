Правительство Болгарии приняло решение об открытии КПП „Крушари” на границе Болгарии с Румынией.

Об этом сообщает БГНЕС, передает Novinite.

Это шаг на пути реализации подписанного в 2012 году межправительственного соглашения между Болгарией и Румынией по вопросу открытия двух новых контрольно-пропускных пунктов – „Кайнарджа-Липница” и „Крушари-Добромир”.

Первый был открыт в сентябре прошлого года.

В ходе обмена нотами регулируется целый ряд деталей – время работы двух КПП от 08:00 до 20:00 часов по болгарскому времени, ограничение на международные перевозки пассажиров и грузов до общей массы 3,5 т.

Шоссейный пограничный пункт построен на территории Румынии, предусмотрены сооружения для пограничного контроля как со стороны румынских, так и болгарских органов пограничной полиции.