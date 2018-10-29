У Володимира Путіна тепер буде на одного захисника в Конгресі менше. Республіканець з Палати представників Дана Рорабахер втратив своє місце в американському парламенті після двох десятиліть роботи.

Він прославився тим, що боровся на руках з російським автократом у 1990-х роках, а потім в 2012 році ФБР повідомили Рорабахеру, що російські шпигуни намагаються завербувати його і перетворити на свого «агента впливу».

Тепер він поступиться своїм місцем демократу, який цікавився, чому це республіканець в такому захваті від Росії, пише The Atlantic, передає УНІАН.

Хоча офіційні остаточні дані виборів не будуть оприлюднені до 7 грудня, демократ Гарлі Руда вже оголосив про перемогу в Каліфорнії, випередивши Рорабахера на 8500 голосів.

Тепер, коли демократи візьмуть під контроль Палату представників у січні, зв’язки республіканця з Кремлем можуть зіштовхнутися з інтенсивною перевіркою.

В інтерв’ю New York Times Дана Рорабахер говорив, що його виборців «мало цікавить» Росія. А його однопартієць Пол Мартін, який претендував на його місце на попередніх виборах в США, сказав, що програш Рорабахера в 48-му окрузі Каліфорнії відображає бажання американців отримати більш поміркованого представника в парламенті, а не занепокоєння його лояльністю до Кремля.

«У своїй виборчій кампанії я підняв питання жахливих порушень прав людини режимом Путіна, особливо тим, що він зупинив програму усиновлення російських сиріт після ухвалення Акту Магнітського. Сумніваюся, що виборцям було не байдуже», - пояснив Мартін.

Руда теж наголошував на сумнівній лояльності Рорабахера з Росією.

Під час дебатів він звинуватив республіканця у «зустрічі з російськими оперативниками» в 2016 році, а також розкритикував його за заперечення російського втручання у вибори в США.

«Представник Рорабахер говорив, що 17 розвідувальних агенцій США, в яких працюють чоловіки і жінки з різним досвідом включно зі службою в американській армії, помиляються. А Росія нібито ніяк не причетна до втручання у наші вибори», - говорив Руда.

На загальнонаціональній арені Рорабахер прославився тим, що він постійно захищав Путіна.

Попри досвід роботи в адміністрації Рональда Рейгана в часи Холодної війни, він різко змінив свій підхід до Росії після розпаду СРСР.

В 2014 році він публічно виправдав російську окупацію українського Криму.

Також він стверджував, що сучасна російська держава, не зважаючи на всі переслідування політичних опонентів, - це «бастіон свободи слова і християнських цінностей».

«У Росії пройшли серйозні реформи, яких не визнають мої колеги. Церкви повні. Опозиційні газети продаються на кожній розкладці преси. Люди збираються на демонстрації в парках. Сьогодні Росія не така, якою вона була при комунізмі. Але сьогодні також багато людей не можуть змиритися з тим, що комунізм був повалений», - говорив Рорабахер.

Дружній до Кремля республіканець останнім часом привертав до себе увагу втручанням у розслідування Конгресу і федеральних органів щодо російського втручання у американські вибори.

Коли демократи візьмуть під контроль Палату представників у січні, закордонні зв’язки Рорабахера, які включають не лише Москву, а й засновника WikiLeaks Джуліана Асанджа, можуть стати предметом для перевірок.

Як і Дональд Трамп, республіканець применшував значення російського втручання у вибори.

Асанджа, який дав Росії платформу для публікації викрадених листів Демократичної партії, він називав «дуже шанованим чоловіком».

Лояльність Рорабахера до Росії тривожила навіть Республіканську партію.

«Є двоє людей, яким, на мою думку, платить Путін: Рорабахер і Трамп», - сказав лідер республіканської більшості у Палаті представників Кевін МакКарті під час зустрічі за зачиненими дверима, про деталі якої дізналися журналісти Washington Post. Але політик потім сказав, що він «жартував».



