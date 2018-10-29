Сполучені Штатів Америки та Європейська комісія серйозно обговорюють можливість введення санкцій щодо російських портів в Азовському морі, а також у Чорноморському регіоні.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі одного з українських телеканалів, передає УНІАН.

"Росія спеціально дестабілізує Азовський регіон. Їх мета - зробити все можливе, щоб люди втратили свої робочі місця, був соціально-економічний перелом і люди протестували, вимагаючи кращих умов праці. Я вдячний і США, і Єврокомісії, які виступили з чіткими заявами – це продовження гібридної війни. Зараз серйозно обговорюються санкції щодо російських портів в Азовському морі, і я сподіваюся, що також буде в Чорноморському регіоні. Це буде відчутно економічно", - сказав міністр.

Омелян зазначив, що затримання російською стороною кораблів, які йдуть в українські порти в Азовському морі, триває.

"Вони задіють всі свої військові сили, щоб зупинити хоч на час цивільні кораблі, які слідують в наші порти. Логіка дуже проста – вони підвищують ціну логістики. Адже, простій одного судна – це 15-50 тисяч доларів на добу. Ми маємо ситуацію з багатьма європейськими компаніями, які отримують продукцію з наших портів. Це сприяло тому, щоб донести нашу позицію Єврокомісії. Вони зрозуміли, що за рахунок російської блокади європейські платники податків платять більше за українські товари. Тому вони почали говорити вже зовсім по-іншому", - сказав він.

Також, Омелян повідомив, що на даний момент втрати від російської блокади становлять близько 1 мільярда гривень. При цьому міністр зазначив, що відновити вантажопотоки у порти України в Азовському морі вдасться наступного року.

"Я сподіваюся, що після закінчення цієї ситуації ми зможемо відновити вантажопотоки, і вантажообіг буде відновлений в портах Маріуполь і Бердянськ. Я думаю, це буде в наступному році", - сказав Омелян.

Як повідомляв УНІАН, у вересні міністр інфраструктури закликав світову спільноту підтримати зусилля України в боротьбі з діями Російської Федерації, яка перешкоджає мирному судноплавству в північно-східній частині Чорного моря та Азовського моря, і дестабілізує ситуацію в морських портах України. 15 травня президент РФ Володимир Путін відкрив Керченський міст. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив одразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію влітку 2019 року. Наявність мосту негативно вплинуло на роботу українських портів у Маріуполі та Бердянську, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою. З другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямували до/з українських портів.



