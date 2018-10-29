ЕС выделил Армении €1.5 млн на парламентские выборы
|15:15 14.11.2018
|0 комментариев
|Армения
В результате официального обращения правительства Армении Европейский союз, правительства Германии, Великобритании и Швеции выделили, соответственно, 1.5 миллиона евро, 700 тысяч евро, 0,5 миллиона фунтов стерлингов и 1,5 миллиона шведских крон для реализации программы «Поддержка избирательного процесса в Армении».
В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы, пишет Радио «Свобода», сообщает PanARMENIAN.Net.
Документ о старте программы был подписан 14 ноября в правительстве и.о. первого вице-премьера Араратом Мирзояном, главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским, послом Германии в Армении Маттиасом Кислером, послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт, временным поверенным в делах посольства Швеции в Армении Мартином Фредериксоном и постоянным координатором ООН в Армении, постоянным представителем ПРООН в Армении Шомби Шарпом.
Целью программы является обеспечение дальнейшего использования оборудования для идентификации избирателей, представленного на выборах в 2017 году, обеспечение в день голосования прямой трансляции с избирательных участков и подсчета голосов путем оснащения 1500 из 2000 избирательных участков устройствами веб-видеозаписи, улучшение процесса регистрации избирателей и так далее.
Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.
Ещё на эту тему:
Парламент Армении не избрал премьер-министра и будет распущен
Треть депутатов парламента Армении выдвинула кандидатуру Никола Пашиняна на пост премьер-министра
Парламент Армении не принял проект поправок в Избирательный кодекс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку, чтобы распустить парламент и завершить революцию
Премьер-министр Армении назвал дату ухода в отставку
В Ереване на выборах в Совет старейшин победил блок Пашиняна
Внеочередные выборы в парламент Армении пройдут в мае-начале июня
Пашинян подписал решение о создании комиссии по реформе Избирательного кодекса Армении
Республиканская партия Армении уверена в победе Пашиняна