В результате официального обращения правительства Армении Европейский союз, правительства Германии, Великобритании и Швеции выделили, соответственно, 1.5 миллиона евро, 700 тысяч евро, 0,5 миллиона фунтов стерлингов и 1,5 миллиона шведских крон для реализации программы «Поддержка избирательного процесса в Армении».

В свою очередь, правительство Армении выделило 700 тысяч долларов на реализацию данной программы, пишет Радио «Свобода», сообщает PanARMENIAN.Net.

Документ о старте программы был подписан 14 ноября в правительстве и.о. первого вице-премьера Араратом Мирзояном, главой делегации ЕС в Армении, послом Петром Свитальским, послом Германии в Армении Маттиасом Кислером, послом Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Армении Джудит Фарнуорт, временным поверенным в делах посольства Швеции в Армении Мартином Фредериксоном и постоянным координатором ООН в Армении, постоянным представителем ПРООН в Армении Шомби Шарпом.

Целью программы является обеспечение дальнейшего использования оборудования для идентификации избирателей, представленного на выборах в 2017 году, обеспечение в день голосования прямой трансляции с избирательных участков и подсчета голосов путем оснащения 1500 из 2000 избирательных участков устройствами веб-видеозаписи, улучшение процесса регистрации избирателей и так далее.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.