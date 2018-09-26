Надежды оккупантов на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие
|14:50 14.11.2018
|0 комментариев
|Крым
Надежды на осенние ливни не оправдались – русла рек сухие. В результате многомесячной засухи оккупированный Крым подходит к лимиту по выкачиванию воды из скважин.
Об этом сообщают Флот - 2017, ссылаясь на Новости Крыма.
В реках Ангара и Егерлык-Су, протекающих в Добровской долине Симферопольского района местами пробиваются небольшие ручейки, о том, что это реки, говорят лишь их широкие сухие русла. В таком же положении горный приток Салгира – Бурульча: реку можно без труда можно перешагнуть.
Мелеют водохранилища: Симферопольское практически с каждой стороны отступило от берегов на 15-20 метров. Вода из кранов в домах окупированного Симферополя давно идет со специфическим запахом. В «Воде Крыма» запах объясняют ростом фитопланктона и не отрицают, что воды с каждым днем становится меньше.
На проведении масштабного исследования причин экологической аномалии настаивает руководитель Крымского центра экологического благополучия Антон Ковальчук.
«Стоит надеяться, что пересыхание рек - это только цикличная динамика, - рассказал Ковальчук. - Хотя если эта динамика будет сохраняться и дальше, то дефицит воды приведет к необратимым последствиям - природа Крыма может полностью измениться».
Если ранее Северо-Крымский канал обеспечивал до 85% потребностей Крыма в пресной воде, а с 2014 года осадки хоть как-то позволяли орошать поля, то в этом году крымские фермеры, чтобы спасти урожай, были вынуждены массово бурить скважины. Это привело к засолению почвенных вод.
В бурении скважин видели выход и оккупационные "власти", неоднократно заявлявшие, что подземной водой можно напоить весь Крым. Ученые идею критиковали: на смену выкачанной пресной воде сразу придет морская. Так и случилось – в скважинах северного Крыма вода не просто стала соленой, а вообще исчезла. По словам Ковальчука, если единственным источником влаги для Крыма останутся атмосферные осадки, такая судьба ждет и другие скважины.
«Динамика использования артезианских недр настораживает, - отмечает Ковальчук. - Ситуация со скважинами может влиять и на наполняемость рек, потому что во многом реки подпитываются из подземных источников. В Армянске похоже, что уже всю воду, что могли они уже выкачали. Это грозит экологической катастрофой, изменения могут быть необратимыми».
Ранее оккупанты озвучили очередное решение проблемы дефицита воды на полуострове – поиск и использование подземных пресных вод на шельфе Азовского и Черного морей.
Тем не менее, по словам «главы» так называемого «Минпрома РК» Андрея Васюты, бурить скважины будут до тех пор, пока не обеспечат водой все население и все предприятия Крыма. Как заверяет чиновник, бурение скважин сопровождается исследованиями специалистов, которые и определяют, где и сколько воды можно добыть.
Ещё на эту тему:
Аксенов не позволит частникам грабить население оккупированного Крыма "на фронте ассенизации"
Оккупанты поищут пресную воду под Азовским и Чёрным морями, по слухам в советское время там били фонтаны пресной воды
Оккупанты хотят "национализировать" Крымский титан, а кислотонакопитель заполнить водой из скважин
В оккупированном Крыму и дальше будут выкачивать пресную воду из подземных источников
Ученые из Санкт-Петербурга обозначили: математическая модель водоснабжения оккупированного Крыма воды не прибавит
В Госдуме назвали "бредом" информацию о тайных поставках воды в оккупированный Крым
Из Херсонской области в оккупированный Крым по пластиковой трубе поставляли воду / Фото
У России несколько вариантов восстановления водоснабжения Крыма – смена украинской власти или военная операция - Бабин
Украинские правоохранители прекратили работу нелегального трубопровода, снабжавшего водой "Крымский титан"