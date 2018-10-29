РосСМИ со ссылкой на сопредседателя «V Ялтинского международного экономического форума» А.Назарова сообщили: «представительство Крыма появится в Брюсселе в первой половине 2019 года и станет первой общественной организацией на территории Евросоюза (ЕС), которая на законных основаниях будет лоббировать интересы полуострова».

Руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook прокомментировал планы оккупантов относительно открытия в Брюсселе так называемого «представительства Крыма», сообщает Флот - 2017.

По словам Назарова, эту «инициативу» уже поддержали некие «действующие европейские политики». Среди таковых названы депутат бельгийского парламента Филипп Девинтер и почетный австрийский сенатор Герхард Дорфлер.

Девинтер является членом праворадикальной и сепаратистской партии «Фламандский интерес». Здесь все ясно как белый день. То же с Дорфлером (Дерфлером) – это австрийский политический аутсайдер, фигурант политических скандалов и даже уголовного разбирательства (кстати, полгода назад этот тип рассказывал росСМИ в Ялте, что «Австрия не поддерживает санкции Великобритании против России» в контексте дела Скрипалей, и «продолжает выражать сотрудничество с Россией»).

В общем понятно, кого в «группу поддержки» взял Кремль – как всегда в подобных случаях, неофашистов и продажных политиков даже не второго эшелона. Которые, очевидно, даже не в курсе, что за незаконное посещение оккупированного Крыма в Украине светит уголовное дело.

Однако, вопрос в том, что по поводу «представительства Крыма» думает сам официальный Брюссель. Стоит надеяться, там вменяемо осознают всю бездонную глубину этих дурно пахнущих авантюр Путина. Хотя и МИД Украины явно стоило бы отреагировать на подобную клоунаду россиян.

Но интересно также другое. Российская власть вопит на каждом углу, что «Крым – это регион РФ». Т.е., надо полагать, в глазах Путина Крым статусно ничем не отличается от любого другого субъекта РФ. Однако мы не видим в Брюсселе «представительств» Мордовии, Хакасии или Тывы. А оккупированному Крыму оно зачем-то срочно понадобилось.

Полное впечатление, что в Кремле сами не верят в то, что Крым – «российский». И пытаются в этом убедить даже не столько европейцев, сколько самих себя.