Президенты России и Турции проинспектируют строительство газопровода «Турецкий поток»
|13:57 14.11.2018
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|Россия
Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии завершения морского участка газопровода.
«Состоится встреча Путина и Эрдогана, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика», – говорится 14 ноября в сообщении пресс-службы Кремля, передает Фонтанка.
Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференции смогут увидеть завершение строительства участка «Турецкого потока».
Напомним, что Путин и Эрдоган встречались в сентябре. В ходе 4-часовых переговоров президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.
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