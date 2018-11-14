Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган примут участие в церемонии завершения морского участка газопровода.

«Состоится встреча Путина и Эрдогана, в ходе которой будут обсуждены вопросы дальнейшего развития российско-турецких отношений и актуальная региональная и международная проблематика», – говорится 14 ноября в сообщении пресс-службы Кремля, передает Фонтанка.

Кроме того, лидеры двух стран в режиме видеоконференции смогут увидеть завершение строительства участка «Турецкого потока».

Напомним, что Путин и Эрдоган встречались в сентябре. В ходе 4-часовых переговоров президенты договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе.