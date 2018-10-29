Расположенные в оккупированном Крыму расчеты комплексов С-400 и «Панцирь» отработали уничтожение крылатых ракет

13:31 14.11.2018 0 комментариев Крым

Расчеты зенитных комплексов С-400 «Триумф» и «Панцирь» отработали уничтожение крылатых ракет условного противника в ходе учений в оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба Черноморского флота РФ, передает Крым Информ.

«Боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей. В ходе учения военнослужащие отработали задачи по обнаружению, сопровождению и уничтожению крылатых ракет условного противника», – говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, условные крылатые ракеты были смоделированы электронным способом. При моделировании параметры скорости полёта и высоты были разные, что усложняло боевым расчетам поражение объектов.

В пресс-службе отметили, что расчёты зенитно-ракетных комплектов «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплекса «Панцирь» успешно выполнили поставленные задачи благодаря особенностям радиолокационных систем, функций сопровождения целей, комбинированного ракетно-пушечного вооружения и универсальности поражения целей.

 



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