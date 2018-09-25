Европарламент обсудил доклад по ситуации в Молдове

12:38 14.11.2018 0 комментариев Молдова

Доклад о внедрении Соглашения об Ассоциации с ЕС был представлен накануне в Европейском парламенте. Докладчиком выступил евродепутат Пятрас Ауштрявичюс.

Часть парламентариев жестко раскритиковали последние изменения, проведенные в Кишиневе, в частности, изменение избирательной системы без учета рекомендаций Венецианской комиссии, а также отмену результатов местных выборов в столице.

Другие депутаты признали определенный прогресс в налоговой сфере, а также отметили экономический рост и банковскую реформу, сообщает DESCHIDE.MD.

«Молдова демонстрирует прогресс в налоговой сфере, экономическом росте и безопасности банковского сектора. Повторю наши ожидания. Доклад касается всех беспокоящих нас вопросов, в том числе связанных с верховенством закона, борьбой с коррупцией и свобода СМИ. Итоги местных выборов отразили волю граждан. Во всех рабочих контекстах мы обращаем внимание на продолжение реформ. Мы ждем срочных мер по банковской краже и борьбе с коррупцией. Мы также будем внимательно следить за организацией и проведением выборов 24 февраля. Мы ожидаем, что выборы будут свободные и правильные, а кандидаты не будут подвергаться запугиванию или сталкиваться с проблемами при регистрации в гонке. Мы не хотим поддерживать какую-либо партию, ЕС предоставляет помощь молдавским гражданам. Невыполнение обязательств сократит эту поддержку. Иногда мне кажется, что некоторые люди [в Молдове] лишь притворяются проевропейцами, а когда речь заходит о поступках, мы не особо видим доказательства», — сказал Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

Евродепутаты Норика Николай, Анди Кристя, Виктор Боштинару и другие сообщили о том, что Молдова демонстрирует прогресс и ЕС должен обеспечить реализацию европейских проектов в РМ. В противном случае, Россия, уже оккупировавшая часть молдавской территории, подчинит все государства. Тогда все предшествующие усилия и инвестиции пойдут прахом.

Были и депутаты, которые настаивали на прекращении финансирования европейских проектов из-за того, что, по их словам, действующая власть нарушила правовые нормы и демократические принципы.

Помимо доклада, сегодня на голосование будет поставлена резолюция, которая прошла Комиссию по внешним делам Европарламента.



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